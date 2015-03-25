Obama, Afganistan politikasını değiştirdi

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan’da bulunan ve 2015 yılı içinde ülkelerine geri dönmesi beklenen Amerikan askerleri ile ilgili politikasını değiştirdi.

Beyaz Saray’da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştükten sonra bir açıklama yapan Başkan Obama, 9.800 ABD askerinin 2016 yılına kadar Afganistan’da kalacağını açıkladı. Obama daha önce, Afganistan’daki Amerikan askerlerinin yarısının bu yıl ülkeyi terk etmesini öngörüyordu.

Başkan Barack Obama Afganistan’da görevlerini sürdüren 9.800 Amerikan askerinin yılsonuna dek ülkede kalacağını açıkladı. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile birlikte Beyaz Saray’da basın toplantısı yapan Başkan Obama, Afganistan’ın hala çok tehlikeli bir yer olduğunu ve isyancıların saldırılarını sürdürdüğünü, intihar saldırılarıyla sivil halkı hedef aldığını vurguladı.

ABD’nin Afganistan’da elde ettiği kazanımları koruma konusunda kararlı olduğunu söyleyen Obama, ABD askerlerinin Afgan ordusunu eğitmeyi ve onlara danışmanlık yapmayı sürdüreceğini, terörle mücadele operasyonlarında da onlara destek vereceğini söyledi.

Başkan Obama daha önce ülkedeki ABD askeri sayısının sene sonuna kadar 5.500’e ve 2017’de görevden ayrıldığında ABD Elçiliği ve başka ABD kurumlarını korumak için asker sayısının 1000-1500’e indirileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Gani ise ABD askerlerinin geri çekilme takvimindeki esnekliğin ülkedeki reformları hızlandırmak ve Afgan Ulusal Güvenlik Güçleri’ni daha iyi liderliğe, donanıma ve eğitime sahip hale getirmek ve böylece temel görevlerine yoğunlaşmalarını sağlamak için kullanılacağını söyledi.

Gani, ABD’deki vergi yükümlülerine ABD askeri güçlerinin ülkesindeki çalışmalarını destekledikleri için teşekkür etti.