Obama açıkladı: Dünya ABD'ye güveniyor; ABD kime güveniyor?

ABD Başkanı Barack Obama, Irak ve Suriye'de terör estiren Irak Şam İslam Devleti IŞİD'i yok etmek için dünyanın ABD'ye, ABD'nin de askerlerine güvendiğini söyledi.

Obama, Beyaz Saray'dan yaptığı geleneksel Cumartesi konuşmasında, IŞİD'i önce etkisizleştirmek sonra da yok etmek için, ABD'nin hafta boyunca dost ve müttefik ülkeler ile işbirliğini sürdürdüğünü anlatarak;

"Daha önce de söylediğim gibi, istihbarat kurumlarının IŞİD'den ABD'ye yönelik belirgin bir tehdit belirlemediler. Şu anda Irak ve Suriye halkı için, Ortadoğu için bir tehdit oluşturuyorlar. Ama IŞİD liderleri ABD'yi ve müttefiklerimizi tehdit etti. Kontrol edilmezlerse ABD için de tehdit oluşturacaklar" dedi. IŞİD'e karşı askeri operasyon için Ağustos ayında emir verdiğini belirten Obama, "O günden bu yana Amerikan pilotları, Irak'ta bu teröristlere karşı 170'i aşkın hava saldırısı gerçekleştirdi. Şimdi bu hava saldırılarında Fransa da bize katıldı. Bu teröristlere karşı, Irak yada Suriye'de harekete geçmek için tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

Bunun tek başına ABD'nin savaşı olmadığının altını çizen Obama, Amerikan askerlerini Irak yada Suriye topraklarına savaşa yollamayacağının bir kez daha vurguladı. Obama, "Sahadaki ortaklarımıza, kendi ülkelerinin geleceğini güvence altına almaları için, kendi yeteneklerimizi kullanarak yardımcı olmak daha etkili olacaktır. Hava gücü kullanacağız, ortaklarımıza ekipman ve eğitim desteği sağlayacağız. Tavsiyelerde bulunup yardımcı olacağız. Bu mücadelede geniş bir uluslararası koalisyona liderlik edeceğiz. Bu ABD'nin IŞİD ile mücadelesi değil, bu bölge insanlarının, dünyanın IŞİD ile mücadelesi" dedi.

'Amerikalılar bu tehlikeye karşı birlik içinde'

Başkan ve ABD Kongresi'nin uyumlu çalışabildiği zamanlarda ABD'nin en güçlü durumda olduğunu anlatan Obama, Demokrat ve Cumhuriyetçi partili milletvekilleri ile senatörlerin çoğunluğunun IŞİD'e karşı mücadele stratejisinde kendilerine destek verdiğini belirtti. Obama, "Askerlerimize Suriyeli muhalif güçleri eğitme yetkisi için onay verdiler ki, Suriye'de IŞİD'e karşı onlar savaşabilsin. Bu onay dünyaya güçlü bir mesaj yolladı. Amerikalılar bu tehlikeye karşı birlik içinde. Umarım, Kongre askerlerimizin işlerini yapmaları için gerekenleri sağlamayı sürdürür" diye konuştu.

ABD'nin koalisyon güçlerine doğru öncülük ettiğine, bu yüzden daha çok ülkenin koalisyona katılmakta olduğuna değinen Obama, "Şimdilik kadar 40'ı aşkın ülke IŞİD'e karşı geniş çaplı mücadele için yardım önerisinde bulundu. Bunlar muharebe güçleri, hava saldırısı, insani yardım, eğitim ve ekipman desteğini içeriyor" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'e karşı tam olarak atağa geçmek için, önümüzdeki hafta New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarını beklediğinin de sinyalini verdi. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği, 160'a yakın devlet yada hükümet başkanının zirve için New York'a geleceği toplantılarda, IŞİD tehdidine karşı koalisyona daha çok ülkeden destek isteyeceğini belirten Obama, "Ne zaman tehdit edilse, ne zaman yardıma ihtiyacı olsa dünya ABD'ye güveniyor, ABD de askerlerine güveniyor. İster bir grup teröristi yok etmek olsun, ister Afrika'da Ebola salgını gibi tehditle savaşmak için. Siyaset yönünden zaman zaman uzlaşamasak da, Amerikan halkı askerlerimizi ve ailelerini desteklemek için kenetlenmiş bulunuyor" diye konuştu.