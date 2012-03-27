Obama açık mikrofona yakalandı

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'le görüşmesinde açık mikrofonun azizliğine uğradı. Rusya'nın füze kalkanı konusunda kendisine zaman vermesini isteyen Obama, "Seçim sonrası daha esnek olabilirim" dedi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'le başbaşa bir görüşme yapan ABD Başkanı Barack Obama, ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Basın toplantısı için son hazırlıklar yapılırken, Obama ellerini dizlerinin üzerine yerleştirerek Medvedev'e doğru eğildi. Mayıs ayında görevini Başbakan Vladimir Putin'e devredecek olan Medvedev'de Obama'ya doğru eğildi.



'Putin bana zaman tanımalı'



Mikrofonun kapalı olduğunu düşünen Obama, kapalı kapılar ardında söylenmesi gereken şu cümleyi son birkez daha Medvedev'e hatırlattı: "Füze kalkanıyla ilgili sorunu çözeceğiz. Ama şu çok önemli, o (Putin) bana zaman tanımalı. Bu benim son seçimim olacak. Seçimden sonra daha esnek olma şansım var" dedi. Medvedev, mesajı Putin'e ileteceğini kafasıyla onayladıktan sonra, "Anlıyorum" karşılığını verdi.



'Gerçek ajandasını açıklasın'



Açık mikrofon azizliğine uğrayan Obama'nın bu sözlerini Amerikan CBS televizyonu yayınladıktan sonra Cumhuriyetçi Parti'den sert eleştiriler geldi. Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Mitt Romney, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Obama'nın sözlerini "alarm ve rahatsız verici" bulduğunu söyledi. Rusya'yı ABD'nin "jeo-politik" rakibi olarak gördüğünü belirten Romney, Obama'nın "gerçek ajandası" konusunda ABD halkını bilgilendirmesi gerektiğini savundu.



Beyaz Saray'dan zorunlu açıklama



Mikrofon azizliği sonrası zorunlu bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Rusya ve ABD'de seçim yılı olması nedeniyle Avrupa'ya 2020 yılına kadar yerleştirilmesi planlanan füze kalkanı konusundaki anlaşmazlıkların çözümünde zorluklar yaşandığı belirtildi. NATO'nin 2020 yılına kadar Avrupa'ya yerleştirmeyi hedeflediği füze kalkanına Türkiye'de dahil. Füze radarları Malatya'nın Kürecik ilçesine yerleştirildi.



'Dünyanın güvenliği bize bağlı'



ABD Başkanı Barack Obama, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise, nükleer silahların hala mücadele edilmesi gereken bir tehdit olduğunu söyledi. Zirveye katılan liderlere seslenen Obama "dünyanın güvenliğinin kendilerinin atacağı adımlara bağlı" olduğunu hatırlattı.

Uluslararası toplumun, nükleer malzemeleri temizleme ve nükleer tesislerin güvenliğinin iyileştirilmesi konusunda ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde nükleer malzemelerin çoğunun artık teröristlerin eline geçmeyeceğini ifade eden Obama, "Ancak halen bu tehlikeli materyallerin peşinde olan çok sayıda kötü aktör bulunduğu ve bu malzemelerin hala pek çok yerde savunmasız olduğu" uyarısında bulundu.



Kuzey Kore Obama'yı takmadı



Uzaya uydu göndermek için uzun menzilli roket fırlatacağını açıklayan Kuzey Kore ise, ABD Başkanı Barack Obama'nın eleştirilerini önemsemedi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Obama'nın tutumunun saldırgan olduğunu iddia ederek, roket fırlatma planının barışçı amaçlı olduğunda ısrar etti.



Japonya'dan 'roket' hazırlığı



Japonya da, Kuzey Kore'nin gelecek ay roket fırlatacağını açıklamasının ardından füze savunma birimlerini hazır hale getirmeye hazırlanıyor. Japonya Savunma Bakanı Naoki Tanaka, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda füze savunma birimlerinin hazırlanması talimatını verdi. Tanaka, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Ulusumuzun güvenliğini sağlamak için tamamen hazır olmalıyız" dedi.

Kuzey Kore'nin 14-16 Nisan'da ülkenin batı kıyısından fırlatacağını açıkladığı "Unha-3" roketinin Japonya'nın batısından geçeceği sanılıyor. Japonya, fırlatmanın başarısız olması halinde roket parçalarının Japonya'ya düşmesinden endişe ediyor.



