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Dünya

'Obama, ABD'nin geleceğidir'

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkan adaylığı yarışında karısının en büyük rakibi olan Demokrat Parti adayı Obama için, "ABD'nin geleceğini temsil ediyor"

30 Ekim 2008 02:00

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkan adaylığı yarışında karısının en büyük rakibi olan Demokrat Parti adayı Obama için, "ABD'nin geleceğini temsil ediyor" dedi.

Orlando yakınlarında Obama'yla birlikte seçmenlere hitap eden Clinton, Demokrat aday Obama'yı övdü ve "Ülkeyi düze çıkaracak kişiyi seçeceksiniz. Müstakbel başkanın Obama olacağı aşikar. Sizin desteğinizle başkan olacak" diye konuştu. 

Obama, başkan adaylığında, Bill Clinton'ın senatör eşi Hillary Clinton ile yarışmış ve galip gelerek Demokrat kanadın adayı olmuştu.

Cumhuriyetçilerin Obama'yı "sosyalistlikle" suçlamalarını eleştiren eski başkan, "Bir başkanın kriz döneminde yapacağı, Amerika için iyi olanı yapmaktır... Senatör Obama, çok geniş kapsamlı bir plan sunuyor" dedi. Obama da, Clinton için "siyaset dehası" yakıştırmasını kullandı.

Clinton 1992-2000 arasında başkanlık koltuğunda oturmuştu. Başkanlık seçimi 4 Kasım'da yapılacak. Anketler, Obama'nın önde gittiğini gösteriyor. (Tempo24)

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