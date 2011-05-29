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Dünya

Obama, ABD'li şirketlere 'Türkiye'ye gidin' dedi!

Başkanı Barack Obama'nın talimatı ile harekete geçen ABD'li şirketler, Türkiye'yi yatırım markajına aldı...

29 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın talimatı ile harekete geçen ABD'li şirketler, Türkiye'yi yatırım markajına aldı. Özellikle enerji alanında yatırım planları olan ve Türkiye üzerinden bölge ülkelere açılmak isteyen ABD'liler, haziran ve ekimde iki ayrı gezi düzenleyecek.

Obama'nın Nisan 2009'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ile iki ülke ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönem başlarken, Obama'nın talimatı ile harekete geçen ABD şirketleri de gözünü Türkiye'ye dikti. Buna kapsamda, haziran ve akim aylarında iki ayrı işadamı heyeti Türkiye'ye gelerek, enerji alanındaki işbirliği ve ortaklık fırsatlarını araştıracak. Haziran ayında gelecek olan ilk heyette petrol, boru hattı ve doğalgaz alanında faaliyet gösteren şirketler yer alacak. 22-23 Haziran'da İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunarak Türk şirketlerle buluşacak olan ABD'li enerji firmaları, ortaklık fırsatlarını görüşecek. Ekim ayında gelecek olan ikinci heyette ise enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmalar yer alacak. Bu şirketler İstanbul, Ankara ve İzmir'de görüşmeler yapacak.

Türkiye'ye gelecek olan her ABD'li firmaya 15 Türk şirketi ile görüşme ayarlandı. Buna göre, ABD'li şirketler uygun Türk ortağı bulana kadar temaslarda bulunacak.

ABD'li şirketler Türk şirketlerini basamak olarak kullanarak çevre ülkelere açılacak. Bu kapsamda ABD'li şirketler, Ortadoğu ve Kafkaslar başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da iş yapmayı hedefliyor. ABDli şirketler, Türkiye'de yatırım yapıp üçüncü ülkelere satış yapma gibi imkanları da değerlendirmek istiyor.


6 Türk şirketi de ABD'ye gidecek

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Türkiye'de yatırımın yanı sıra bazı Türk şirketlerini ülkesine götürmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, 6 Türk şirketi, ortaklık görüşmeleri yapması için ABD'ye davet edildi. Bu şirketler, ilaç, kimya ve savunma gibi farklı alanlarda yer alırken, ABD Ticaret Bakanlığı bir Türk şirketini de Paris'te düzenlenecek iş fuarına götürme kararı aldı.


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