Obama: ABD, yenilenebilir enerji konusunda öncü olmalı

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin, yenilenebilir enerji konusunda öncü olması gerektiğini söyledi.



Obama, Iowa eyaletindeki bir rüzgar enerji tesisi işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, 22 Nisanın "Yeryüzü Günü" ilan edildiğini anımsatarak, bu gün açısından ülkede akaryakıtın çevreyi kirletmesinin azaltılması, aynı doğrultuda ülkenin dış kaynaklı petrole bağımlılığının azaltılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.



"Amerika'da enerji araştırmalarında yeni bir çağın başlamasıyla, ekonomik büyümede yeni bir oluşum meydana getirmemizin zamanıdır' diyen Obama, Kongreden sera gazı limitlerinin belirlenmesini istediğini, tüm bunların iklim değişikliğiyle ilgili küresel çapta sürdürülen görüşmelerin başarısı için gerektiğini kaydetti.



Barac Obama konuşmasında, kısa vadede petrol ve doğalgazda iç üretimin artırılmasının öngörüldüğünü, gelecekte ise ABD'nin rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasının öncelikli olduğunu söyledi.



Obama gerek seçim konuşmalarında, gerekse görevine başladığı ilk günlerde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret ederek, "yeni enerji kaynaklarını bulan ve kullanan ülkenin dünyada ve küresel ekonomide öncü olabileceğini, bu ülkenin ABD olması gerektiğini" söylemişti.



ABD'nin, aralık ayında Kophenag'da yapılacak olan iklim değişikliğiyle ilgili görüşmelerde sera gazı emisyonunu kısıtlamayı amaçlayan Kyoto Protokolü'ne katıldığını açıklaması öngörülüyor.



Temsilciler Meclisinin de gündeminde karbondioksit ve benzeri sera gazlarını salımının azaltılmasına yönelik önlemlerin görüşülmesi bulunuyor.



"Kilo verme mücadelesi"



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, iklim değişikliğiyle ilgili faaliyetlerin, kendisinin kilo verme mücadelesine benzediğini söyledi.



Clinton, Yerüzü Günü dolayısıyla Dışeşlare Bakanlığı personeliyle yapılan toplantıdaki konuşmasında, küresel iklim değişikliği gibi büyük sorunlarla karşılaşıldığında çok fazla çaba harcanması gerektiğini vurgulayarak, "bu ise, benim de hakkında bilgi sahibi olduğum bir çeşit kilo verme mücadelesidir. Birkaç kilo vermemin yeterli olacağını düşünebilirsiniz, ama aslında hedeften oldukça uzak"esprisini dile getirdi.



Konunun dünya barışına benzer şekilde çaba gerektirdiğini de dile getiren Clinton, bundan hem insan olarak, hem de ABD vatandaşı olarak sorumlu olduklarını söyledi.

