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Dünya

Obama 8 puan fark attı

ABD'de Demokrat başkan adayı Barack Obama'nın, Cumhuriyetçilerin adayı John McCain ile arayı açtığını gösterdi.

03 Eylül 2008 03:00

ABD'de başkanlık seçimine iki ay kala yapılan bir kamuoyu araştırması, Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama'nın Cumhuriyetçilerin adayı John McCain ile arayı açtığını gösterdi.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'un sonuçları internet sitesinde yayımlanan araştırmasına göre, Obama'nın oy desteği ilk kez yüzde 50'yi buldu. McCain'e destek yüzde 42 olarak belirlenirken, geçen ay yüzde 9 ile 11 arasında olan kararsızların oranı yüzde 8'e indi.

Şirketin bir başka araştırmasında, Demokrat Parti içindeki başkan adaylığı yarışını Obama'ya karşı kaybeden Hillary Clinton'un oy tabanının Obama'ya daha fazla destek vermeye başladığı görüldü.

Buna göre, Demokrat Parti kurultayı öncesinde Clinton yandaşlarından Obama'yı destekleyenlerin oranı yüzde 70 iken, kurultaydan sonra bu oran yüzde 81'e yükseldi.

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