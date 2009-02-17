Obama 787 milyar dolarlık paketi onayladı

ABD Başkanı Barack Obama, ağırlıklı olarak kimi vergi indirimleriyle büyük altyapı projelerine harcanması ve ekonomiyi canlandırması öngörülen 787 milyar dolarlık teşvik paketini imzaladı.
ABD ekonomisinin tarihindeki en büyük kamu eliyle büyümeyi yaratacak olan 787 milyar dolarlık paket Obama tarafından Denver Colorado'da yapılan bir törenle imzalandı.
Törende yaptığı konuşmada Obama, ekonomik düzelmenin kolay olmayacağını söyledi ama "Washington ve Wall Street olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bu krizden daha da zenginleşerek çıkarız" dedi.
Obama'nın paketinde 575 milyar dolarlık harcama ve yatırımlar 212 milyar dolarlık da vergi indirimleri ve muafiyetler yer alıyor.
Harcamaların alt kalemleri arasında sağlık sigortasına 90 milyar dolar, sağlık, istihdam ve eğitim sektörlerine 71.2 milyar dolar ayrıldı. Altyapı ulaşım ve enerji yatırımları için de toplam 165.9 milyar dolar ayrıldı.
Vergi indirimleri ve iadeler arasında ailelere yıllık 800 dolarlık vergi iadesi, yüksek öğretime devam eden çocuğu olan ailelere de yıllık 2500 dolarlık eğitim desteği yer alıyor.
Yıllık geliri 170 bin doların altında kalan ve evi olmayan ailelere de 8 bin dolarlık ev kredisi verilecek.
ABD Kongresi'nde geçen hafta kabul edilen teşvik paketi, Barack Obama'nın imzalamasıyla yasalaşmış oldu.
Obama, ekonomik paketi, ülkenin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi çözmeye yönelik planın yalnızca bir parçası olarak gördüğünü söylemişti.
Obama'nın, yarın da konut piyasasındaki krizle ilgili yeni bir strateji açıklaması bekleniyor. Denver'da bulunduğu sırada teşvik paketini imzalayan Obama, paketin kritik alanlarda ekonominin canlandırılmasına yardım edeceğini ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir değişim getireceğini söyledi.
Beyaz Saray, 787 milyar dolarlık dev teşvik paketindeki paranın piyasaya akmasının ise 1 ayı bulacağını bildirdi.
Kimi ekonomistlere göre paket, 2009'u kurtarmak için çok geç kaldı. Paket, çalışan sınıfa vergi indirimleri, altyapı harcamaları, yoksul ve işsizlere yardım ile alternatif enerji kaynakları oluşturma çalışmalarında kullanılacak.
Obama, paketin gelecek 2 yıl içinde 3.5 milyon iş yaratmasını umduğunu söylemişti. Cumhuriyetçi Parti'nin itirazlarına karşın teşvik paketinin kongreden geçmesi, Obama'nın genç yönetiminin ilk büyük zaferi olarak yorumlanıyor.
İşsizlik oranının yüzde 7.6'ya yükseldiği ABD'de konut piyasasından başlayarak yayılan bankacılık krizi yüzünden, bankaların kredi muslukları neredeyse kesilmiş durumda.
ABD'de 100 sandalyeli senatoda yalnızca 3 Cumhuriyetçi Partili teşvik paketine "evet" demişti. Temsilciler Meclisi'nde ise hiçbir Cumhuriyetçi Partili pakete onay vermedi. Ancak Obama'nın Demokrat Partisi, kongrenin iki kanadında da istediği yasaları çıkarmaya yetecek ezici bir çoğunluğa sahip. Teşvik paketinin yüzde 36'sının vergi kesintisine, yüzde 64'ünün altyapı harcamalarına gitmesi öngörülüyor.