Obama '50 yıllık Kuba politikası yürümedi'

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin 50 yıldır yürüttüğü Küba politikasının "yürümediğini" söyleyerek, iki ülkenin birbirine yaklaşım için iyi niyetini göstermesi önerisinde bulundu.



Başkan Obama Trinidad ve Tobago'daki Amerika Kıtası zirvesinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sadece sözler değil, eylemlerle bunu göstermeliyiz" diyerek, ABD'nin Küba ve bölgedeki en önemli müttefiği Venezuela ile ilişkilerde olumlu işaretlere dikkat çekti.



Buna karşın Amerikan politikasında hızlı bir değişim fikrini gözardı eden Obama, "Siyasi mahkumlara, ifade özgürlüğü ve demokrasiye ilişkin sorunlar önemli" diye konuştu.



Chavez: ABD ve biz, ilişkileri geliştirmek konusunda kararlıyız



Bu arada, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, kendi ülkesi ve ABD'nin ikili ilişkileri geliştirme konusunda siyasi iradeye sahip olduğunu söyledi.



Chavez, televizyondan yayımlanan açıklamasında, Obama hakkında ne düşündüğü sorulunca, "Farklı önceliklerimiz olduğu açık, ama biz istekliyiz, birlikte çalışma iradesine sahibiz" dedi.

