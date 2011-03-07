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Dünya

OBAMA: "LİBYA'YA ASKERİ HAREKAT MÜMKÜN" WASHINGTON (A.A)

07 Mart 2011 21:09

-OBAMA: "LİBYA'YA ASKERİ HAREKAT MÜMKÜN" WASHINGTON (A.A) - 07.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Washington ile NATO'daki müttefiklerinin, Libya'daki şiddete askeri bir yanıtı değerlendirdiğini söyledi. Obama, ziyaret için Washington'da bulunan Avustralya Başbakanı Julia Gillard ile birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, "kabul edilemez" bir şiddetle karşı karşıya bulunduğu sırada Libya halkının yanında olacağını söyledi. Barack Obama, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yandaşlarıyla birlikte, ülkedeki şiddetten sorumlu tutulacağını da ifade etti. Avustralya'da geçen yaz düzenlenen genel seçimleri kazanmasından sonra ilk kez Beyaz Saray'ı ziyaret eden ve ülkesinin ilk kadın başbakanı olan Gillard ile Obama, görüşmelerinde giderek önemi arttığı belirtilen Asya-Pasifik bölgesi ile Afganistan savaşında karşılıklı işbirliği taahhüdünde bulundular.

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