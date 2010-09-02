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Dünya

OBAMA: "KALICI BARIŞ İÇİN TEK YOL DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER" WASHINGTON (A.A)

02 Eylül 2010 04:32

-OBAMA: "KALICI BARIŞ İÇİN TEK YOL DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER" WASHINGTON (A.A) - 02.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, kalıcı Ortadoğu barışı için tek yolun, İsrail ile Filistin arasındaki doğrudan görüşmeler olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı görüştükten sonra Beyaz Saray'da açıklama yapan Obama, Ortadoğu'daki hedeflerinin, sorunu sona erdirecek iki devletli bir çözüm olduğunu vurguladı. Ortadoğu barışı müzakerelerinin bütün Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak tüm nihai konuları çözmesi gerektiğini ifade eden Obama, ABD'nin Ortadoğu barışı çözümünü dayatamayacağını kaydetti. Filistin ve İsrail liderlerinin bir yıl içinde Ortadoğu barış anlaşmasını başarabileceklerine inandıklarını belirterek, tarafların bu şansı yakalamalarını isteyen Obama, "Ortadoğu'da kapsamlı, kalıcı ve adil barışı inşa edebiliriz" diye konuştu. Ortadoğu barışı görüşmelerinin resmi oturumları, bugün başlayacak.

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