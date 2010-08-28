-OBAMA: "IRAK KARARLARINDA ÖZGÜR" WASHINGTON (A.A) - 28.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, "Her egemen ve bağımsız ülke gibi Irak da geleceğiyle ilgili kendi kararlarını almakta özgür" dedi. Irak'ta işgalden 7 yıl sonra Amerikan askerlerinin muharip görevlerini resmen sona erdirmesine 3 gün kala Obama, haftalık radyo konuşmasında, "Salı günü ABD, Irak'taki Amerikan askerlerinin muharip görevlerine son verecek" dedi. Obama, ABD başkanlığına aday olduğunda Irak savaşını sona erdirmeye söz verdiğini belirterek, "Başkan olarak, bunu yapıyorum. Göreve geldiğimden bu yana 90 binden fazla asker evine döndü" diye konuştu. "Önemli olanın Irak'taki savaşın sona ermesi olduğunu" vurgulayan Obama, "Her egemen ve bağımsız ülke gibi Irak da geleceğiyle ilgili kendi kararlarını almakta özgür. Gelecek yıl sonuna kadar tüm askerlerimiz dönmüş olacak" dedi. Massachusetts eyaletine bağlı Martha's Vineyard adasında ailesiyle tatil yapan Obama'nın salı akşamı askerlerin muharip görevlerine son verilmesiyle ilgili televizyonda konuşma yapması bekleniyor.