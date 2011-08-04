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Ekonomi

OBAMA 3 GÜNLÜK ABD TURUNA ÇIKACAK WASHINGTON (A.A)

04 Ağustos 2011 02:14

-OBAMA 3 GÜNLÜK ABD TURUNA ÇIKACAK WASHINGTON (A.A) - 03.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, borçlanma tavanına yönelik krizin ülke ekonomisini yaraladığını, ABD ekonomisine gereksiz bir olumsuz etkisinin olduğunu bildirdi.  Başkan Obama, yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin kaybınını 1 trilyon doları bulabileceğini belirtti. Öte yandan ABD Başkanı Obama'nın, ülkenin orta batı bölgesinde 3 günlük otobüs turuna çıkarak Amerikalıların ekonomiye yönelik endişelerini dinleyeceği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada, Başkan Obama'nın bu ay yapacağı tur sırasında halkın ABD ekonomisine yönelik endişelerini dinleyeceği, ekonomiyi canlandırmak ve iş olanaklarını artırmak için alınan önlemleri Amerikalılara anlatacağını belirtti. Carney, Başkan Obama'nın ülkenin orta batısına yapacağı ziyaretin ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

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