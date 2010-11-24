-OBAMA 2 HİNDİYİ AFFETTİ WASHINGTON (A.A) - 24.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Şükran Günü tatili öncesi sembolik olarak 2 hindiyi affetti. Obama, Beyaz Saray'ın gül bahçesinde, kızları Sasha ve Malia ile sembolik af töreninde, "Dünyanın en güçlü ülkesinin yöneticisi olarak bana düşen bir sorumluluk var: bu iki hindiyi affetmek" dedi. "Böylece bu kasım ayında bir kıyımın daha engellenmiş olacağını söylememe izin verin" diye şaka yapan Obama, üç hafta önceki seçimlerde Demokrat müttefiklerinin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetmelerine dokundurma yaptı. John Kennedy tarafından başlatılan bir geleneği sürdüren Amerikan başkanları, Amerikalıların en çok kutladığı bayramlardan biri olan ve her ailenin toplanarak hindi yemesinin önemli bir anane olduğu Şükran Günü (Thanksgiving) arifesi bir veya iki hindiyi "affediyor". Obama'nın affettiği yirmi kiloluk "Elma" ve "Elma Şarabı", ilk Amerikan Başkanı George Washington'ın sahibi olduğu, başkent Washington'ın güneyinde kendi adını taşıyan Vernon Dağı'ndaki bahçelerde ömür boyu özgürlüğün tadını çıkaracak.