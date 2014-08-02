Obama: 11 Eylül hakkında gözaltına alınanlardan bazılarına işkence yaptık!

ABD Başkanı Barack Obama, 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere düzenlenen terör saldırılarından sonra, gözaltına alınanlara yanlış yaptıklarını belirterek, "Bazı insanlara işkence yaptık" dedi. Obama, ABD'nin, kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir tarafsız birinin işkence olarak göreceği ileri sorgulama tekniklerine başvurduğunda, çizgiyi aştıklarını söyledi.

Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçen Obama, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gözaltına alınanlara kötü muamelede bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray'ın ABD Kongresi'ne bu dönemde uygulanan "ileri sorgulama tekniklerine" ilişkin bir rapor sunduğunu anlatan Obama, saldırı sonrasında birçok şeyi doğru yaptıklarını belirtirken, "Ancak bazı insanlara işkence yaptık. Değerlerimize karşı gelen bazı şeyler yaptık" ifadesini kullandı.

Saldırıların ardından çok büyük baskı altında çalışan ulusal güvenlik timi ve güvenlik güçlerini "baskı altında çalışan vatanseverler" olarak tanımlayan Obama, ABD'nin, kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir tarafsız birinin işkence olarak göreceği ileri sorgulama tekniklerine başvurduğunda, çizgiyi aştıklarını kaydetti.

Obama, "Bu anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. Ülke olarak bunun sorumluluğunu üstlenmeliyiz ve umarım ki böylece gelecekte bunu tekrar yapmayız" diye konuştu.

Obama'dan önceki ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırıları sonrasında, istihbarat birimlerinin uyguladığı ve birçok eleştiri alan "ileri sorgulama tekniklerini" savunmuş, bunların kullanımına müsaade etmişti.