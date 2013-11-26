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Dünya

Obama: 10 yıldan bu yana ilk kez başardık

ABD Başkanı, İran'ın nükleer programına ilişkin varılan anlaşmayı değerlendirdi

26 Kasım 2013 09:36

ABD Başkanı Barack Obama, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasındaki, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde varılan anlaşmaya değindi.

Dost ve müttefikleriyle İran'ın nükleer programı üzerindeki endişeleri ortadan kaldıracak anlaşmanın ilk adımını attıklarını belirten Obama, diplomasinin önemine vurgu yaptı.

Obama, konuşmasında eski başkanlardan Kennedy'nin 'Müzakere etmekten hiçbir zaman korkmayın' alıntısına yer verdi.

San Francisco'da göçmenlik reformuyla ilgili katıldığı bir programda konuşan Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'a daha önce görülmemiş şekilde uygulanan yatırımların desteğiyle bu diplomasi, bizi, hafta sonu başardığımız ilerlemeye götürdü. 10 yıldan bu yana ilk defa, İran'ın nükleer programında ilerlemeyi durdurduk. Programın kilit unsurları etkisiz hale getirilecek. Uluslararası müfettişler, İran'ın nükleer tesislerine erişime sahip olacak. Bunlar İran'ın nükleer silah elde etmesini önlemeye yardımcı olacaktır. Gelecek aylarda, İran'ın nükleer tehdidiyle ilgili kesin olarak, kapsamlı bir anlaşmaya ulaşma hedefiyle diplomasimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

İran'ın fırsatı yakalaması ve global topluma katılmayı seçmesi halinde, iki ulus arasında uzun yıllardır var olan güvensizliğin yavaş yavaş yok olmaya başlayabileceğine vurgu yapan Obama, "Bunların hiçbiri kolay olmayacak. Geride büyük zorluklar kalıyor ancak biz diplomaside kapıyı kapatamayız ve dünyayı ilgilendiren sorunlara getirilen barışçıl çözümleri yok sayamayız. Kendimizi sonu olmayan bir çatışma döngüsüne adayamayız. Sert konuşmak ve tehditler savurmak siyasi açıdan yapılabilecek kolay bir şey olabilir ama bu bizim güvenliğimiz için doğru bir şey değil" ifadesini kullandı.

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