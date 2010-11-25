-OANA'NIN YENİ BAŞKANI BENGİ İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - 14. Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) Genel Kurulu'nda, birliğin dönem başkanlığı Anadolu Ajansı'na devredilirken, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, OANA'nın yeni başkanı oldu. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması'' kapsamında düzenlenen 14. Asya Pasifik Ajanslar Birliği (OANA) Genel Kurulunda dönem başkanlığı ve yönetim kurulu seçimi yapıldı. Buna göre, Endonezya Haber Ajansı ANTARA, dönem başkanlığını Anadolu Ajansı'na devretti. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, OANA'nın yeni başkanı oldu. ANTARA Başkanı Ahmad Mukhlis Yusuf, yeni dönem başkanlığına getirilen Hilmi Bengi'yi tebrik etti. Bengi, yeni dönemde ANTARA'dan devraldıkları bayrağı daha yükseğe taşıma hedefiyle hareket edeceklerini belirterek, gelecek yıl OANA'nın 50 yaşına gireceğini anımsattı. ''Yarım asırlık fidan'' diye anlattığı OANA'nın 50. yıl kutlamalarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için gereken çabayı göstereceklerini belirten Bengi, OANA'nın BM ve UNESCO desteğiyle kurulmasında temel yaklaşımın, ''iletişimin tekelcilikten kurtarılması'' olduğunu vurguladı. UNESCO'nun raporunda iletişim ağının gelişmiş ülkeler lehine, 3. dünya ülkelerinin aleyhine geliştiği tespitinin yer aldığını anımsatan Bengi, şöyle konuştu: ''Bugüne gelindiğinde de bazı şeylerin olumlu anlamda değiştiğini görüyoruz. Bunda teknolojinin gelişmesinin büyük önemi var. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Haber ajanslarının gerçeği olduğu gibi yansız, doğru ve hızlı iletmesi temel görevi. Bunu hepimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Haberlerde yanlılığı önleme noktasında OANA'nın çok önemli misyon üstlendiğini düşünüyorum. Dünya kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiyle oluşmasına en iyi katkıyı OANA olarak yapacağımızı düşünüyorum.'' Anadolu Ajansı, OANA Dönem Başkanlığını 2013 yılına kadar sürdürecek. -YÖNETİM KURULU- OANA başkan yardımcılığına Endonezya'dan ANTARA, Melazya'dan BERNAMA, Rusya'dan ITAR-TASS, İran'dan IRNA getirildi. Yönetim kurulu üyeliklerine de Avustralya'dan AAP, Azerbaycan'dan AZERTAJ, Çin'den Xinhua, Güney Kore'den YONHAP, Moğolistan'dan MONTSAME, Hindistan'dan PTI seçildi. Katılımcılar, genel kurulun sonunda aile fotoğrafı çektirdi.