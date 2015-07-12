O tweeti ilk kim paylaştı?

Twitter'da her gün yapılan yüz binlerce paylaşımın çoğu birkaç dakika içinde unutulurken bir kısmı ise tweetten tweete dolaşarak adeta birer özlü söze dönüşüyor. Kaynak belirtilmeden paylaşılan bu tweetlerin peşine düşen ‘İlk Kim Paylaştı?' adlı hesap, Twitter dedektifi gibi çalışıp paylaşılan sözün kaynağını buluyor.

Zaman'dan Zeynep Kılıç'ın haberine göre, @kimpaylasti kullanıcı ismi ile kaynak gösterilmeden paylaşılan tweetlerin izini süren hesabın kısa sürede takipçi sayısı 4 bine yakın bir rakama ulaştı. Sloganı ‘Emanetiniz Emanetimizdir' olan hesabın takipçileri arasında fenomenler de var.

Kaç kez çalındığını da tespit ediyorlar

Hesabın sahibi şimdilik anonim kalmayı tercih ediyor. Kendisi lise son sınıf öğrencisi ve sınava çalışmayıp mesaisini bu hesaba harcadığını söyleyecek kadar açıksözlü. Bunun dışında sosyal medyada grafik tasarım işleri ile uğraşıyormuş. ‘İlk Kim Paylaştı?'yı kurma serüveni de epeyce ilginç. Çünkü kendi ifadesiyle o da her orta düzey Twitter kullanıcısı gibi tweet çalarak hesap kasmaya çalışan biri imiş. Sonra tweet atmanın da bir hakkı olduğunu düşünerek hatasını telafi etmek üzere böyle bir hesap açıp gönüllü hizmet etmek istemiş. Ve 30 Mart akşamı ilk tweeti atarak işe başlamış. Tabii herkes ilk başta “boş işlerle uğraşma, bu saatten sonra bir sonuç alamazsın” demiş kendisine. Sonra yine kendi ifadesiyle bu işte ekmek olduğunu gören iki arkadaşı katılmış ona. Çalışma yöntemi hakkında çok fazla bilgi vermese de sistemin abartılacak kadar büyük bir şey olmadığını ifade ediyor ve ekliyor: “Daha doğrusu ilk başlarda ‘resmen elle sayıyorduk. Sonra daha pratik bir yöntem bulduk. İsterseniz bunu açıklamayalım bizde kalsın.

Bu arada @kimpaylasti, sadece popülerleşen tweetin kaynağını bulmakla kalmıyor bu tweetin kaç kez kaynak gösterilmeden paylaşıldığını da tespit ediyor. Doğal bir yöntem olduğundan dolayı üç aşağı beş yukarı eksik ya da fazla çıkabildiğini belirten ‘anonim' kahramanımız samimi bir şekilde ifade ediyor: “Bu kadar hata payı her çalışmada olur. Gönül istiyor ki tam çalınma sayısını bulan bir yazılım yapalım ama o kadarına kafamız basmıyor maalesef.” Hesaba ilk kurulduğu günden itibaren çok olumlu tepkiler geliyormuş. “Fenomen hesaplar bizi baya sevdi” diyor Twitter dedektifimiz ve ekliyor: “Fenomenler hesabın takipçi artışı konusunda çokça yardım ettiler. Bir süre sonra çeşitli hesaplardan kendilerine tweet takibi konusunda talep de gelmeye başlamış.

En çok aşk ve komedi içerikli tweetler çalınıyor

‘İlk Kim Paylaştı?'nın bu zamana kadar analiz ettikleri arasında en fazla çalınma sayısına ulaşan tweet @alkolkafayapar adlı kullanıcının ‘neyim olursan ol da hayalkırıklığım olma, orası çok kalabalık… tanıyamam seni' tweeti imiş.

Bu arada genelde aşk ve komedi içerikli tweetleri daha fazla çalınıyormuş. Siyasi tweetlerin çok az çalınma sayıları olduğunu söyleyen hesap sahibinin deneyimlerinden edindiği bir gözlemi de var: “Harika tweetler var gerçekten. İnsanların bu tweetlere emek harcadığı, kafa patlattığı çok belli oluyor. İleride yeni nesil atasözleri olacağı hiç şüphesiz belli.”