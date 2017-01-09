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Bilim / Teknoloji

O troll CEO, Twitter'dan atıldı

Twitter, kişisel saldırılara ve hakaretlere izin vermiyor

09 Ocak 2017 17:27

ABD'nin en nefret edilen insanı olarak ilan edilen, biyomedikal bir şirketin CEO'su Martin Shkreli, Twitter'da bir gazeteci kadına sarkıntılık yapınca, hesabı kapatıldı.

Shift Delete'de yer alan habere göre, rahatsız edici bir kişilik olarak tanımlanan ve AIDS hastalarının hayatta kalması için çok kritik bir ilaç olan Daraprim'i satın alıp fiyatını 15 dolardan 700 dolara çıkardığı için ABD'de ve dünyada en nefret edilen insan ilan edilen Martin Shkreli şimdi de Twitter'daki skandalı ile gündemde.

 

Yaşamak isteyen bana
her ay 700 dolar verecek!

 

AIDS ilacının fiyatını 700 dolara çıkarınca ABD hükumetinin nefretini üzerine çeken ve farklı bir bahane ile 2015'te tutuklanıp ilacın fiyatını düşürmesi için devlet baskısına uğrayan Martin Shkreli, sadece iş hayatında değil, sosyal medyadaki tavırlarıyla da şimdi tepkileri çekiyor.

Martin Shkreli, geçtiğimiz hafta Vogue dergisinin bir editörünün kocasıyla evde çektiği samimi bir pozunu sosyal medyadan kopyalayınca büyük tepki topladı.

Fotoğrafta editörün kocasının başına fotomontajla kendi başını yerleştiren Shkreli'yi Jack Dorsey'e şikâyet eden Vogue editörü, "böyle bir saldırıya nasıl izin veriyorsunuz?" diye sorunca, Martin Shkreli'nin Twitter ve Periscope hesapları kapatıldı.

Shkreli'nin Vogue editörüne ayrıca uygunsuz mesajlar gönderdiğinin de altı çiziliyor.

Twitter, kişisel saldırılara ve hakaretlere izin vermeyen politikası gereği, bu tür girişimleri hesap kapatma sebebi olarak kabul ediyor.

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