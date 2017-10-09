O teröristlerden biri kendini bomba düzeneği ile imha etti (1)

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz İlçesi\'nde, polis ve jandarmanın PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK\'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti.

