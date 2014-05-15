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Başbakanlık Müşaviri'nin Somalı'ya attığı tekmeye sosyal medyada kim ne dedi?

Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in madencilerin yakınlarını tekmelediği iddiası sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı

Soma&#39;da bir gence tekme atan sivilin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yekel olduğu konuşuluyor

15 Mayıs 2014 02:12

Başbakan Tayyip Erdoğan'la beraber Soma'ya giden Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in hayatını kaybeden madencilerin yakınlarını dövdüğü iddiasına ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

 

Fotoğrafta tekme atan kişinin Yusuf Yerkel olduğunu kuvvetlendiren gün içinde Başbakan Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikteyken çekilen fotoğrafında taktığı kravat dahil tüm kıyafetlerinin tekme atan sivilin kıyafetleriyle örtüşmesi.

Soma'da tepkiye yol açan işçi yakınını tekmeleme görüntüsü Twitter'de en çok konuşulan arasına "Yusuf Yerkel" etiketi ile girdi.

nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları şöyle:

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