Başbakanlık Müşaviri'nin Somalı'ya attığı tekmeye sosyal medyada kim ne dedi?

Başbakan Tayyip Erdoğan'la beraber Soma'ya giden Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in hayatını kaybeden madencilerin yakınlarını dövdüğü iddiasına ilişkin çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Fotoğrafta tekme atan kişinin Yusuf Yerkel olduğunu kuvvetlendiren gün içinde Başbakan Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikteyken çekilen fotoğrafında taktığı kravat dahil tüm kıyafetlerinin tekme atan sivilin kıyafetleriyle örtüşmesi.

Soma'da tepkiye yol açan işçi yakınını tekmeleme görüntüsü Twitter'de en çok konuşulan arasına "Yusuf Yerkel" etiketi ile girdi.

nediyor.com tarafından derlenen yorumlardan bazıları şöyle: