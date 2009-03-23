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'O sözler Gökçek'in boyunu aşar'

Gazeteci Mehmet Ali Birand, kendisini tehdit eden Gökçek'i yanıtladı: Türkiye'yi bana dar etmek Gökçek'in boyunu aşar

23 Mart 2009 02:00

Gazeteci Mehmet Ali Birand, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek’in Kanal 7 ve Haberturk televizyonlarında sarfettiği "Mehmet Ali Birand ve Uğur Dündar’a Türkiye’yi dar etmezsem bana yazıklar olsun. Ben Emin Çölaşan’ı tarih yaptım. Seçimden sonra Mehmet Ali Birand ve Uğur Dündar’ı tarih yapacağım inşallah" sözleri üzerine bir açıklama yaptı. 

Dündar: Gökçek tehdit ediyor


Birand şunları söyledi: "Uğur Dündar bu kişinin ağzının payını verdi. Doğrusu, böylesine bir tehdit olmasa, açıklama yapmaya tenezzül dahi etmeyecektim. Gökçek’in ne olduğunu kendi partisi dahil, artık herkes biliyor. Yönettiğim Kanal D Ana Haber ve CNN TÜRK kanallarında bu şahsa yönelik bir tek mesnetsiz yayın yapılmamıştır. Hele iftira hiç atılmamıştır.

Biz Gökçek’ten ne kadar uzak durmak, çamura bulaşmamak istedikse de yolsuzluklarıyla ilgili yağmur gibi yağan belgeli iddiaları, siyasi rakiplerinin açıklamalarını veya yargıya düşmüş yolsuzluklarını yayınlamak zorunda kaldık. Her defasında bana bizzat telefon edip söz hakkı istediğinde yanıtlarını da ekrana çıkarttım.

’Türkiye’yi dar etmek’ konusuna gelirsek... Türkiye’yi bana dar etmek Gökçek’in boyunu aşar. Şimdiye kadar, ondan daha uzun boylu ve çok daha güçlü kişiler, hatta siyasiler de denediler, açıkça hedef gösterdiler ancak başaramadılar. Dikkat etsin, bu tehdidi emir sayıp birileri bana zarar vermeye yeltenirse, Gökçek hayat boyu bunun altından kalkamaz."


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