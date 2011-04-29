O şimdi zanlı!

T24 - ‘O şimdi asker’ şarkısıyla tanınan Tuğba Ekinci hakkında sigortadan para almak için Jaguar’ının çalındığını söyleyerek nitelikli dolandırıcılıktan soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Tuğba Ekinci’nin Jaguar marka otomobili 21 Mayıs 2010’da, Barbaros Bulvarı üzerinde bir kazaya karıştı. Görgü tanıkları otomobili Tuğba Ekinci’nin kullandığını ileri sürdü. Ekinci ise, “Benim böyle bir otomobilim yok ki. Niye kaza yapayım?” dedi. Ancak, Ekinci, satın almış olduğu otomobili kazanın ertesi günü üzerine kaydettirdi.







Ekinci, 18 Nisan 2011’de Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak evinin önünde park halinde bulunan Jaguarı’nın çalındığını bildirdi. Polisin yaptığı soruşturma sonucu Ekinci, Jaguar’ına kazadan 4 gün sonra kasko yaptırdığı belirlendi. Polis, Jaguar’ı 20 Nisan günü Güngören’deki bir sitenin oto parkında buldu ve aracın hasarlı olduğu belirlendi. Hasarın bir yıl önceki kazadan kaldığı ortaya çıkarıldı. Ekinci’nin sigortadan otomobilin parasını alabilmek için ‘Jaguar’ım çalındı’ diyerek yalan söylediği öne sürüldü. Hakkında nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapılan Ekinci savcıya ifade verecek.





‘Ben de gazeteden öğrendim’



Ekinci yaptığı açıklamada ise “2 yıl önce satmış olduğum Jaguar marka aracımın geçtiğimiz günlerde kaza yapıldıktan sonra terk edildiğini ben de gazetelerden öğrendim. Benim satışını yapmış olduğum aracın sahibine ulaşılamadığı için polis benim ifademe başvurmak zorunda kaldı” dedi.