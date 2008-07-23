O Şimdi Fenerbahçeli...

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu ise yıllarca Türk Futbolunu en iyi şekilde temsil ettiğini söylerken "Fenerbahçe'de uzun yıllarda forma giymek istiyorum. Bütün gücümle savaşıp elimden gelenin en iyisini Fenerbahçe'ye vereceğim" dedi.

Aziz Yıldırım tören sonunda Emre Belözoğlu'na bir taraftar kartı hediye etti. Emre Belözoğlu imza töreninin ardından stada inerek basın mensuplarına poz verdi. İlk defa Şükrü Saracoğlu stadına ayak basan Emre Belözoğlu 5 numaralı formasıyla fotoğraf çektirdi.



"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa'dan da teklifler vardı. Ayrılmayı düşünmüyordum o zamanlar. En samimi şekilde bana yaklaşan Fenerbahçe oldu. En doğru tercihin Fenerbahçe olacağını inandım. Çok kısa bir sürede oldu. Herşeyin güzel olacağını inandığım için buraya geldim. Ailem de Türkiye'ye dönmem konusunda ısrar ediyordu.

"HAYATIMDA BÖYLE TESİS GÖRMEDİM"

Şükrü Saracaoğlu son derece modern bir stat. Türkiye'nin en iyi stadı. Burada oynamak büyük bir keyif olacak. Atmosferi çok farklı. Samandıra gibi bir tesis görmedim. Avrupa'da bile görmedim. Çok farklı duygular yaşıyorum.



Milli takımdan tanıdığım arkadaşlarım vardı. Herkes bana ilgi gösterdi. Tesis çalışanlarıyla da tanıştım. Aragones'i ilk defa dün gördüm. Sempatik bir insan. Sonuçta İspanya milli takımının teknik direktörüydü. İngilizcem ve İtalyancam iyi. İspanyolca'yı da anlayabiliyorum. Çok güzel şeyler söylediler bana Aragones hakkında"







"Sakatlığımla ilgili bir sıkıntım yok. MR çekilmesini ben istedim kafamda şüphe kalmasın diye. Çok küçük bir sakatlıktı. Orada 4 günde 1 maç oynuyorsunuz"



"Ben olduğum gibi bir insanım. Herkesin hatası vardır. Benim de hatalarım vardı. Samimi olduğumu düşünüyorum. Eğer medyayla bir soğukluk varsa aramı düzeltmek için herşeyi yaparım. Çok büyük bir camiadayım. Kendi adıma düşen herşeyi yaparım. Basın toplantılarında özür de diledim zamanımda"



Bir Türk olarak Avrupa'da yaşamak zor. En ufak başarıda bile kendine pay çıkartıyorsunuz. F.Bahçe'de Avrupa'da başarılı olduğu için çok mutlu oldum. Güzel bir başlangı oldu umarım herşey daha güzel olacak. Daha önce Avrupa'da sıkıntı vardı ama şimdi o da yok"





"UMARIM BENİ SEVERLER"

Ben bu camiaya yeni bir isimim. Bu büyük taraftara layık olmak için elimden gelenin herşeyi yapacağım. Umarım herşey gönlümüzce olur. Onların bana göstereceği sabır ve anlayış olacaktır. En kısa zamanda beni seveceklerdir"