O Ses Türkiye'nin yeni jürisi belli oldu!

O Ses Türkiye'ye veda eden Seda Sayan'ın yerine eskiden de jüriden yer alan Ebru Gündeş geldi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye çekimlerinin yoğun olması nedeniyle programdan ayrılmıştı. Programın yeni jürisi belli oldu.

Seda Sayan'ın yerine jüriye, Ebru Gündeş geri döndü. Ünlü şarkıcının, haftalık 180 bin TL alacağı iddia edildi.

Murat Boz, Hadise ve Beyazıt Öztürk ise bu sezon da koltuğunu koruyor.

O Ses Türkiye'de değişiklik yapan ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor." ifadelerini kullanmıştı.