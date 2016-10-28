'O Ses Türkiye' jürisi kaç para alıyor?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve sunduğu TV8'de yayınlanan yarışma programı 'O Ses Türkiye'de jüri üyelerinin aldıkları ücret merak konusuydu.

Ebru Gündeş'in sürpriz ayrılığı üzerine yerine gelen ünlü sanatçı Sibel Can haftalık 100 bin TL kazanıyor.

Jürinin en eski üyeleri Hadise ile Murat Boz'un ücretleri ise bu yıl değişmedi: Onlar da bu sezon haftalık 85 bin TL'ye imza attı.



Athena Grubu'nun ikizleri Gökhan-Hakan Özoğuz'a haftalık toplam 90 bin TL ödeniyor.



Üç yıldır jüri olarak görev aldığı O Ses Türkiye'den ayrılan Ebru Gündeş de en son haftalık 100 bin TL alıyordu.