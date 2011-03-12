O sahneyi çıkartttırdı!

T24

‘Dublör kullandı’



Leyla Yılmaz’ın ilk sinema filmi “Bir Avuç Deniz”de başrol oynayan Berrak Tüzünataç’ın sevişme sahnesinden özellikle çok rahatsız olduğu ortaya çıktı. Tüzünataç filmde yer yatağında sevişirken partneri Engin Altan Düzyatan’a doğru eğildiği sahnedeki görüntüsünü estetik bulmadı. Geçen salı yapılan gala gecesinde filmin gösterildiği salondan çıktığında moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Tüzünataç, iddiaya göre hemen soluğu yönetmeni Leyla Yılmaz’ın yanında aldı ve “Hani o sahneyi kullanmayacaktınız, çok rahatsız oldum. Bana çok abartılı geldi. Kendimi çok kötü hissettim” dedi. Tüzünataç öyle kızgındı ki, kendi filminin partisine bile katılmadı.Dün filminin vizyona girdiği gün kaybettiği annesinin sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı olan genç yönetmen Leyla Yılmaz da önce Tüzünataç’ın hiç beklemediği bu tepkisine şaşırdı, ardından da hassasiyetine saygı gösterdi. Yılmaz, önceki gün hazırlanan 105 kopyadan da Tüzünataç’ın rahatsız olduğu planları attı. Film dün 7+ yaş sınırıyla seyirciyle buluştu. Filmin yapımcısı Ateş İlyas Başsoy ise Tüzünataç’ın sadece tekneye çıkarken çıplak göründüğü sahneden rahatsız olduğunu açıklayarak, “Tüzünataç’ın denizden tekneye çıplak çıktığı sahnede dublör kullanıldı. Ancak filmi ilk kez galada izleyen Berrak Tüzünataç, o sahnede dublör kullanılmış olsa da, çıplak bir şekilde yer almasından dolayı duyduğu rahatsızlığıYılmaz’a iletti. Bu duruma anlayış gösteren Yılmaz, oyuncusuyla birlikte karar alarak, bu sahneyi filmden çıkarttı” dedi. Ancak Tüzünataç’ın filmde dublör kullanmadığı, konu büyümesin diye bu açıklamanın yapıldığı ifade edildi.Tüzünataç alttaki kareden rahatsız olunca görüntü filmden çıkartıldı. Tekne planında ise Tüzünataç’ın dublör kullandığı açıklandı.