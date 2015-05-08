'O reklama gelen tepkiler Sıla'yı hastanelik etti' iddiası

Şarkıcı Sıla'nın, Özcan Deniz’le birlikte rol aldığı Coca Cola reklam filmi birçok olumsuz eleştiri alınca yaşadığı stres nedeniyle hastalandığı ve üç gündür hastanede tedavi gördüğü iddia edildi.

Coca Cola’nın Hindistanlı şarkıcı Dhanush’un “Why This Kolaveri Di” adlı şarkısından uyarlanan ve başrolünde Özcan Deniz ile Sıla’nın olduğu reklam filmi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medya gündeminden düşmedi. Özcan Deniz ve Sıla’nın plajda romantik bir atışma yaptığı Bollywood temalı reklam filmi hakkında sosyal medyada çok sayıda olumsuz yorum ve eleştiriler yapıldı.

Hürriyet'te yer alan haber göre, sosyal medyanın gündemine oturan reklamla ilgili atılan bazı tweetler şöyle:

Zerrin: “Sen Sıla’sın yapsana melankolik aşk şarkını. Özcan Deniz’le reklam nedir abla? Kahtalı Mıçımısın sen, çiğköfte misin, overlok kenarı mısın?”

Metin Zakoğlu: “Coca Cola en kötü reklam filmini sanırım Özcan Deniz ve Sıla ile yapmış oldu! Hayırlı olsun...”

Şeref Türk: “Hayatımda gördüğüm en berbat reklamlardan birisi”

Mustafa Ünsalan: “Güzelim şarkının mahvolduğuna mı yanayım, Sıla’nın marka imajının zedelenişine mi yanayım, Coca Cola’nın bu kadar kötü reklam çekmesine mi”

Tartışma konusu olan o reklam filmi için tıklayın.