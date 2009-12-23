'O raporu ABD kurguladı'

T24 -

Yaptırım uygulamak istiyorsanız, buyrun

İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad, geçen hafta Times gazetesinde yer alan ve İran'ın atom bombası parçası yapmaya çalıştığı yönündeki gizli bir rapor olduğu iddia edilen belgelerin, "Amerikan hükümeti tarafından oluşturulmuş kağıtlar olduğunu" söyledi. Ahmedinejad iddialara konu olan belgeyi görmek bile istemediğini söylediBM İklim Zirvesi için bulunduğu Kopenhag'da Amerikan ABC televizyonuna demeç veren Ahmedinejad, İran'ın nükleer programı konusundaki bazı açıklamaların "sürekli tekrar eden ve tadı kaçan bir şaka" haline geldiğini belirtti.Bu açıklama, Ahmedinejad'ın İngiliz Times gazetesinde geçen hafta "İran'a ait gizli evrak" olarak yayımlanan belgeler konusunda kamuoyu önündeki ilk yorumuydu. Times gazetesi 14 Aralıkta, "Önümüzdeki Dört Yıl İçinde Özel Nötron Bağlantılı Faaliyetlere Genel Bakış" başlıklı Farsça belgeyi İngilizce tercümesiyle birlikte yayımlamıştı. Belgede bir nötron tetikleyicisinin oluşturulma ve deneme aşamaları yer alıyordu.Geçen hafta İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mehmanparast raporun "mesnetsiz, dikkate alınmaya değmeyecek ve İran üzerinde siyasi ve psikolojik baskı oluşturma amaçlı olduğunu" söylemişti.Ahmedinejad ABC'ye yaptığı açıklamada, yaptırımların sıkılaştırılması çağrılarına da tepki gösterdi. "Biz cepheleşmeden yana değiliz ama itip kakılmaya da razı olmayız." diyen Ahmedinejad, yaptırımların sıkılaştırılması uyarılarına meydan okudu."Bizimle adil koşullarda görüşmek istiyorsanız ne ala, yaptırım uygulayacağız diyorsanız, o zaman buyrun." dedi.Batılı diplomatlarca Tahran yönetimine sunulan planda düşük düzeyde, yani yaklaşık yüzde 3,5 oranında zenginleştirilmiş uranyumun İran'dan Rusya ve Fransa'ya gönderilmesi ve yakıt olarak kullanılmak için zenginleştirilmiş şekilde geri alınması öngörülüyordu. Tahran'ın iki ay önce "ilke olarak" kabul ettiği plan üzerindeki görüşmeler daha sonra koptu.İran ise ancak kendi sınırları içinde ve eş zamanlı bir takasla yakıt alımını içeren bir anlaşmaya onay vereceğini kaydediyor.