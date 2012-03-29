'O polisi bulamazsanız, bölgede rahat dolaşamazsınız'

Batman'da Nevruz kutlamalarında kendisine bir polis tarafından yumruk atıldığını belirten Milletvekili Ahmet Türk, ‘Hükümet isterse bunu çıkarır, ama bunu örtbas ederse bunun peşini bırakmayacağız. Birileri de gelip bölgede dolaşamayacak’ dedi.

Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Hükümet'in kendisine yumruk atan polisi bulabileceğini belirterek, ''Ama örtbas ederse bunun peşini bırakmayacağız. Birileri de gelip, o bölgede rahat dolaşamayacak. İnanın ki eğer meydanlarda yumruk yersek bu alışkanlık her tarafa yayılacak. Vali'nin bu aymazlığını giderecek tedbirler alın" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Yakut, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline söz verdi.

Mardin Milletvekili Türk konuşmasında Batman'da Nevruz kutlamalarında yaşanan olayları anlattı. Kendisinde kalp pili olması ve akciğerlerindeki sağlık sorunları nedeniyle Batman Konukevi'nde bulunduğunu ve arkadaşlarına ''gazın olduğu yere gelmeyeceğini'' söylediğini belirten Türk, ancak kendisini arayanların durumun iyi olmadığını, ''gelmeniz halinde sorunun sancısız şekilde çözülebileceğini'' söyledikleri için alana gittiğini anlattı.

'Dakikada 10 gaz bombası düşüyordu'

''Otobüsümüz tarlaya çekilmiş, 1 dakikada 10 gaz bombası düşüyordu'' diyen Türk, Batman Valisi ile telefonda görüşerek, durumun çok gergin olduğunu, alana girmelerine izin verilmesi halinde kitleyi sakinleştirebileceklerini söylediğini ifade etti. Vali'nin bir daha kendisine dönmediğini, gittikçe yoğun gaz bulutunun başladığını belirten Türk, şöyle konuştu:

''Tarlanın içinde artık boğulma noktasındayız. Otobüsle alana giderken 40-50 polis, parti otobüsünü gaz bombalarıyla taşlamaya başladı. Kendimizi dışarıya attık, yarı baygın haldeydim. Tıknaz, orta boylu bir polis yaklaştı, tabii öyle bir şey beklemiyorum, bir polis yaklaştı sol gözüme yumruklar indi. Olay Vali'nin açıkladığı gibi değil. Orada bir tek sivil yok, polisler ve biz varız. Polis arabasına yöneldik. Polis bizi götürüp götürmemekte tereddüt geçirdi. 3 yıldızlı bir komiser, 'götürün' diye işaret verdi. Bir polis öfkesine yenilebilir, faşist biri olabilir, provokatör olabilir. Ama bir Vali'nin olayı örtbas etmek için bizi yalancı çıkartmaya çalışması demokrasimiz açısından vahim bir durumdur. Otobüs alana geliyor, görüntüler var, polisler otobüsü taşladığı zaman görüntüler kesiliyor. Ben yumruklanıyorum görüntü yok ama 2 metre sonra arabaya geçtiğimizde yine görüntüler başlıyor. Vali, 'kimin elinde görüntü varsa getirin' diyor, 'otobüs sarsıntı yapmış bir yere çarpmış olabilir' diyor. Yüzlerce insan orada, hastaneye gittiğimizde doktorlar orada.''

'Hiçbir zaman öfkeye kapılmadım'

Konuşmasını sürdüren Türk, birilerinin yumruk atmasını önemsemediğini ifade ederek, ''Eğer Hükümet isterse bunu çıkarır. Ama örtbas ederse bunun peşini bırakmayız. Birileri de gelip, o bölgede rahat dolaşmayacak. Burada hiçbir zaman öfkeye kapılmadım. Ama inanın ki meydanlarda yumruk yersek, bu alışkanlık her tarafa yayılacak. Ben bir polisin ceza almasını önemsemiyorum. Kimsenin mağdur olmasını da istemem. Ama bu Parlamentoda demokratik değerleri, demokratik bir Türkiye'yi, yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldıracak sorumlulukla mı hareket edeceğiz yoksa siyasileri kendi ideolojilerine, kendi anlayışlarına yakın olmadığı için onları tehditle mi terbiye edeceğiz? Aslında Parlamento’nun bunun üzerinde durması lazım'' diye konuştu.