O piyano sahibine döndü

Alman piyanist Davide Martello, geçen Cuma ve Cumartesi geceleri piyanosu ile Taksim meydanına gelmiş, direnişçilere müziğini kullanarak destek olmuştu. Sonrasında yaşanan polis müdahalesi sırasında da piyanosuna emniyet güçleri tarafından el konulmuştu.

Martello, piyanosunu geri almayı başardı. Müzisyen, yaşadıklarını şöyle anlattı: 'Geçen hafta Bulgaristan’da Sofya’daydım. Sonra Türkiye’de yaşananları duydum ve insanlara destek olup ilham verebilmek için buraya gelme kararı aldım. Cuma ve Cumartesi akşamları çok güzel bir dayanışma vardı. Kalabalıktı. Ama Pazar akşamı biraz geç kaldım. Piyanomu Cumhuriyet Caddesi’nden meydana taşıyorum ki bir anda gaz bombası atılmaya başladı. İnsanlar koşuşturuyordu. Ben de panikledim. Çok fazla gaz olunca etrafta ben de nefes alabilmek için piyanomu orada bırakıp, bir restoranta sığındım. Sonra ortalık durulunca dışarı çıktım. Kimseler yoktu. Piyanom açık kalmıştı. Yanına gittiğim sırada polis beni kolumdan tutup, piyanoyu kapatmamı söyledi. Kapattım. Ardından önce anahatım ve cep telefonumu sonra da araç da dahil her şeyimi aldılar. Çok korktum tabi ki. Alman ve İtalyan Konsolosluklarından yardım istedim. Pazar günü otoparka gittiğimde eşyaları veremeyceklerini söylediler. Pazartesi gününü avukat ve yardım arayarak geçirdim. Bugün gititiğimde ise alabileceğimi söylediler. Kim, ne yaptı da ben bu eşyalarıma kavuştum bilmiyorum. Ancak şu anki mutluluğumu anlatmam mümkün değil.'

7 yaşından beri piyano çalan Martello, daha önce böyle bir eyleme katılmadığını ve ilk kez böyle bir amaçla piyano çaldığını söyledi. Piyanist, Alman Konsolosluğu koruma verirse tekrar çalmak istediğini de belirtti.