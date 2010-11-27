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O öğrenciyi yaka paça dışarı attılar

Kılıç'a Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada yumurta atan öğrenciyi böyle attılar...

27 Kasım 2010 02:00

T24 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada yumurta fırlatıldı. 
 
Öğrenciler Haşim Kılıç'a böyle yumurta fırlattı - VIDEO

Atılan yumurta sonrası düşünceleri ifade şekilleri yanlış olsa da öğrencilerin yaka paça dışarı atılmaları tepkilere neden oldu.Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:


İstanbul / Eskişehir- Eskişehir  Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen “Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Hakkı” konulu panele katılan Haşim Kılıç'a yumurta fırlatıldı. 
 


Kılıç konuşma yaparken Öğrenci Kolektifleri Grubu üyesi öğrenci D.A, ''(Yargı reformu, ileri demokrasi) diyorsunuz ama bizim İTÜ'de 18 arkadaşımız hapis cezasına çarptırıldı. Bu mudur ileri demokrasi? Bizim iki hafta önce burada kolumuz, bacağımız kırıldı'' diye konuştu.

Kılıç, D.A. protesto içeren sözlerini söylerken konuşmaya devam etmek istedi ve ''Değerli arkadaşım, biraz sonra sempozyum başlayacak. Bu görüşlerinizi orada dile getirirsiniz'' dedi.

Sözlerini sürdürmeye çalışan kız öğrenci, üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça salondan çıkardı.

Bu sırada Öğrenci Kolektifleri Grubu üyesi Y.Ç. ve C.A. da bulundukları yerden kürsüdeki Kılıç'a birer çakmak ve yumurta attı. Bu öğrencileri de güvenlik görevlilerin müdahale edip, dışarı çıkardı.

Öğrencilerin attığı çakmak ve yumurta Kılıç'a isabet etmedi. Korumalar da kürsüye çıkarak Kılıç'ı açtıkları şemsiye ile korumaya çalıştı.

Konuşmasına devam eden Kılıç, ''Değerli genç kardeşlerim ifade özgürlüklerini kullandılar. Biraz kabaca da olsa. Ancak saygıyla karşılıyoruz. Bu düşüncelerini biraz sonra yapılacak sempozyumun ardından dile getirselerdi çok daha sevinirdik tabii' dedi.


Öğrenciler serbest bırakıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç'a, yumurta ve çakmak attıkları için gözaltına alınan Öğrenci Kolektifleri Grubu üyesi AÜ öğrencileri D.A, Y.Ç. ve C.A, ''yaralamaya teşebbüs ve hakaret'' suçlarını işledikleri savıyla adliyeye sevk edildi.

Kız öğrenci D.A, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı, erkek öğrenciler Y.Ç. ve C.A. ise mahkemeye sevk edildi. Söz konusu 2 öğrenciye denetimli serbestlik uygulandı. Erkek öğrencilerin toplum yararına hangi hizmeti uygulayacaklarının daha sonra belirleneceği öğrenildi.



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