O, Obama'nın sağ kolu

ABD Başkanı Barack Obama gününün neredeyse 18 saatini 1.90 boylarındaki, iri kıyım ve dazlak Reggie Love ile geçiriyor. Herkes bu adamın kim olduğunu merak ediyor.



Akşam gazetesinin haberine göre seçim kampanyasının başından beri neredeyse siyam ikizleri gibi dolaşıyorlar. First Lady Michelle Obama'dan sonra Başkan'a en çok yaklaşabilen ve onunla en çok zaman geçirebilen tek kişi Reggie Love...



Love, neredeyse tüm ABD başkanlarının ve siyasetçilerin sahip olduğu kişisel asistanlardan birisi. Amerikan siyaset jargonunda Love gibilere 'body man' deniyor; 'sağ kol' ya da halk ağzıyla 'kanka'... Siyasetçilerin eli kolu olan 'body man'ler korumalık yapmıyor. Onların tek işi ihtiyaç duydukları anlarda siyasetçinin yanında olmak ve onun kişisel ihtiyaçlarını karşılamak. Bu ihtiyaçlar bazen telefon görüşmesi, bazen atıştırmalık yiyecek ya da sakız olabiliyor.



Kimin elini sıktım ben Reggie?



- Karizmatik ve çok iyi giyiniyor. Obama'nın bavullarını arabaya taşıyor

- Blackberry'sini tutuyor, cep telefonundan numarayı çeviriyor.

- Obama hazırlıksız basketbol oynamayı seviyor ve Reggie her zaman başkanın takımında yer alıyor.

- Başkan'ı kimin elini sıktığından o haberdar ediyor.

- Aralarında çok sıkı bir kural da var. Birbirleriyle politika hakkında değil, spor ve müzik hakkında konuşuyorlar. Obama, Reggie ile konuşarak kafasını rahatlatıyor.

- Asla birlikte haber seyretmiyorlar. Birlikte izledikleri tek şey spor programları. İzleyip bol bol tartışıyorlar.

- Obama ve Reggie i-Pod'ları üzerinden müzik değiş tokuşu yapıyor.

- Seçim kampanyası sırasında Reggie koluna Obama'ya ve Demokrat Parti'ye bağlılığını gösteren bir dövme bile yaptırmış.



Siyaset konuşmak yasak fındık, fıstıkla besliyor



- Obama'nın kalem ve not defterini taşıyor. Gerektiği zaman not alıyor.

- 2 sene önce Obama ile tanışan Love'ın yıllık 30 bin dolar ücreti şimdi 100 bin dolara yakın.

- Obama'nın gölgesi olan Love'ın (26) Oval Ofis'in hemen dışında küçük bir odası var.

- Siyaset bilimi üstüne Amerika'nın en iyi kurumlarından Duke Üniversitesi'nden mezun olan Love, Obama ile tek kelime siyaset konuşmuyor.

- Eski bir Amerikan futbolu ve basket oyuncusu olan Love, hızlı, atletik ve dayanıklı.

- Beyaz Saray'ın ahçısına Başkan'ın yemekte ne yemek istediğini ve ne içmek istediğini söylüyor.

- Oval Ofis'teki mutfakta Obama'nın sevdiği enerji barlarından (Seatlle'daki Fran's çikolatalarından yapılan ev yapımı sütlü çikolatalar) yerfıstığı ve kuru üzüm, fıstık, badem ve ceviz bulunduruyor.

- Reggie her zaman yanında Obama'nın en sevdiği sakız olan Dentyne Icetan ve nikotin sakızı bulunduruyor. Sıkı bir tiryaki olan Obama sigarayı bırakma sözünü tutamadı.