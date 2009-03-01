'O noter beni de dolandırdı'

Tarık Akan, Deniz Feneri davasına bağlı olarak hakkında adava açılan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç’ın kendisini de dolandırdığını söyledi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya’da Deniz Feneri e.V. davasından tutuklu Mehmet Gürhan’ın İstanbul’daki Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a vekalet verdiğinin saptanması üzerine "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından dava açılan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç’tan 2004 yılında sanatçı Tarık Akan’ın da şikáyetçi olduğu ortaya çıktı.



Akan "Bu adam (10. Noter İsmet Büyükkılıç) beni de dolandırdı. Bu adamın iyi araştırılması lazım. Deniz Feneri olayında ’Beni kandırdılar’ diyerek kendini acındırıyor" dedi.



Akan’ın avukatı Selim Batıkaya ise şu bilgileri verdi: "Tarık Bey, 2004’de elektrik, su gibi ufak tefek işlemlerini takip etmesi için ağabeyi Turgut Üregül’e İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç vasıtasıyla vekalet vermiş. Daha sonra Turgut Bey, Tarık Akan’ın haberi olmadan bu vekaletin yetkisini aynı noterden genişletmiş. Yani alım-satım yapmayı da ekletmiş. Ardından bir avukata giderek bu vekalet aracılığı ile Tarık Bey’in Acaristanbul’daki 11 dönüm arazisini satmasını istemiş. Satış usulsüzdür. Biz bunu öğrenince noter hakkında şikáyette bulunduk. Satışın iptali için iki yıl önce dava açtık. Kazandık ve satış belgesi iptal edildi. Ama noter hakkında beraat kararı çıktı. Dava şu an Yargıtay’da. Aslında usulsüz bütün bu işleri yapan Tarık Bey’in ağabeyidir. Biz kendisine de dava açtık. Bu dava da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor."



