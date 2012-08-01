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O müdür konuştu: Arkadaşlarımı asla satmadım

Marangoz: Bazen susmak size yapılan suçlamaları kabul etmek değildir

01 Ağustos 2012 07:14

Hatay'da milletvekili oğlu İstemi Kağan Türkoğlu'nun karşısına polisleri ellerine numara vererek dizdirip şüpheli gibi teşhis ettiren polis müdürü Mustafa Marangoz konuştu.

Vatan gazetesinin haberine göre 3'üncü sınıf emniyet müdürlüğünden 2'nci sınıf emniyet müdürlüğüne terfisi tepkiler üzerine durdurulan Marangoz, "Bazen susmak sze yapılan suçlamaları kabul etmek değildir" dedi. Marangoz özetle şunları söyledi:

 

'Hiç bir teşkilat personelini satmadım'

 

“Ben bu işe yıllarımı verdim, bu noktaya gelebilmek için birçok aşamalardan geçtik. Şu an benim için bir şeyler yapılıyor. Her şeyi görevli müfettişlere anlatacağım. Herkes benim için bir şeyler konuşuyor ancak ben ise şunu söylüyorum. Birinin susması suçlamaları kabullenme anlamına gelmiyor. Şu an sadece susuyorum. Benim susmuş olmamı kabullenme olarak algılamasınlar. İşimi yıllarca profesyonelce yaptım ama bu hadisede bir takım eksiklikler olabilir. Her insan işini yaparken bazı eksiklerle karşılaşabilir. Ancak şunu özellikle söylüyorum. Geçmişime bakıldığında bu zamana kadar hiçbir teşkilat personelini satmadım. Bu olayda da satmadım. Olaya bütünlük içerisinde baktığınızda arkadaşlarımın hakkını koruyabilmek için gayret sarfettim. Görüntülerdeki yüz ifadelerime baktığınızda mutluluk yok suratımda. İstemi Kağan Türkoğlu’nun da önünde eğilmiş değilim. Sadece saygı çerçevesinde işimi yapmaya çalıştım.”

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