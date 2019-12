'O MiT’çi' iddiası deprem yarattı

MiT ne söyledi, neleri kastetti!

Tuncay Güney, MİT elemanı çıktı

Ergenekon soruşturmasının en ’kafa karıştıran’ figürlerinden ve Ergenekon yapılanmasıyla ilgili iddiaların ’temel isim ve dayanaklarından’ Tuncay Güney’in MİT elemanı olduğu iddiası, halen süren davayı da derinden sarsacak gibi. Ergenekon iddianamesine giren bir çok bilgi, Tuncay Güney’in arama yapılan ev ve ofisinden çıkan Ergenekon’la ilgili 6 çuval belgeye dayandırılıyor. Bu belgeler arasında, "Ergenekon Yeni Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi", "Lobi", "Ulusal Medya", "Birleşik Komün Girişimi" gibi dokümanlar da var. Bugün tutuklu bulunan çok sayıda kişinin ismi belgelerde geçiyor.Yine, son dönemde Türkiye’nin en çok konuştuğu bu iddianamenen şüpheli firarisi Tuncay Güney’in çizdiği ’Ergenekon Şeması’ üzerine düşülen "Tuncay Güney İpek" notu 10 Kasım’daki duruşmada dikkati çekince, mahkeme "Kim bu?" diye Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) sorma kararı aldı. Bundan tam 16 gün sonra, MİT henüz Ergenekon Davası’nın görüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne cevap yazmadan, Sabah Gazetesi’nde üzerinde Tucay Güney (İpek) adının yeraldığı resmi bir MİT Kontr Terör belgesi yayınladı.Belgeyle ilgili haberde ise ilginç bir dizi iddia yeraldı. Buna göre Tuncay İpek MİT elemanıydı. Kod adı "İpek"ti ve MİT tarafından Jitem’e sızmak için kullanılmıştı. Bu iddialara MİT’ten anında yanıt geldi.Dün, MİT Müsteşarlığı’ndan yıldırım hızıyla yapılan tuhaf bir açıklama geldi. MİT "Belge doğru ancak Güney MİT elemanı değil" dedi. Bu açıklamayla MİT, belgeyi sızdıran kaynağın Tuncay Güney hakkında ortaya attığı iddiaların ’oldukça şüpheli’ olduğunu da vurgulamış oldu.Sabah Gazetesi’nde yayınlanan, oldukça ilginç iddialar ise şöyle:Tuncay Güney, MİT İstanbul Bölge Başkanı Galip Tuğcu tarafından keşfedildi. 1990’lı yıllarda önce "Gerici Faaliyetler Şubesi" sonra da İran Masası’na bağlı çalıştı. O sıralar, genç bir gazeteci kimliğiyle, Ortadoğu’daki liderlerle yüzyüze görüşmeler yaptı.1992 yılında MİT Güney’i, JİTEM ve Ergenekon’a sızdırdı. Eski MİT Kontrterör Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Eymür, Atin.org adlı sitesinde, Aydınlık dergisi ve avukat Ceyhan Mumcu’ya yazdığı yanıtta "Tuncay Güney’den bahsetmişsin. Bir istihbarat elemanı. Yetenekli birisi. Sizin ekibe başarılı bir şekilde sızmış. İpliğinizi pazara çıkarmış. Zokayı fena yemişsiniz" demişti.Tuncay Güney, Güney, o sıralar Ağrı’da görev yapan Albay Veli Küçük’le tanıştı. Susurluk skandalı sırasında MİT için önemli bir bilgi kaynağıydı. Tuncay Güney’in kimliği 2001 yılında, dönemin İstanbul Organize Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan tarafından yapılan sorguda deşifre edildi. Güney’in JİTEM kimliğinin deşifre olmasını istemeyen Veli Küçük, Güney’in serbest kalmasını sağladı. Tam bu noktada MİT de devreye girdi.MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, Güney’i ABD’ye gönderdi. Atasagun, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile temas kurarak Güney’e 10 yıllık ABD vizesi aldı. Güney kendi adına pasaport ile MİT İstanbul Bölge Başkanı Kubilay Günay’ın ekibi eşliğinde THY’nin New York tarifeli uçağıyla ABD’ye gitti. Güney, Manhattan 301 East 94 Street adresindeki The Marmara Oteli’ne yerleştirildi. Bir hafta sonra, bir yıl boyunca yaşayacağı, Manhattan Postanesi’nin yanındaki gökdelende, Türk istihbaratının kullandığı daireye geçti.Tuncay Güney, ABD’ye gittikten bir yıl sonra Başbakanlık’a gönderdiği raporda MİT, 2002’de postayla ulaşan 6 adet CD ve 2 sayfalık isimsiz mektupta Ergenekon ile ilgili istihbarat alındığını yazdı.Sabah'ın haberine göre, MİT’in pek çok sırrı da deşifre oldu. O ’sırlar’ şöyle:Tuncay Güney’in keşfedildiği 1990’lı yıllarda teşkilatın İstanbul Bölge Başkanı Galip Tuğcu’ymuş.ABD’ye gönderilen deşifre olmuş ajanlar hakkında MİT, CIA’ya haber veriyormuş.Dolmabahçe Sarayı Harem Dairesi MİT’in çalışma merkeziymiş.Güney ABD’ye gittiği 2001 yılında MİT İstanbul Bölge Başkanı Kubilay Günay’mış.MİT’in, New York’ta, Manhattan Postanesi’nin yanındaki gökdelende istihbaratçıların ’güvenli ev (safe hause)’ diye andığı bir dairesi varmış.MİT’in "Gerici Faaliyetler Şubesi" sonradan İran Masası’na dönüşmüş.Güney’i polisin elinden kurtarmak için JİTEM, MİT’ten önce davranmış.