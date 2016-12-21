O mesajdan 8 ay sonra Hürriyet Ankara Temsilcisi değişti; Deniz Zeyrek'in yerine Hande Fırat geldi

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in yerine, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat getirildi. Kararı bu sabah çalışma arkadaşlarına açıklayan Zeyrek, gazetedeki görevine köşe yazarı olarak devam edecek. Hürriyet çalışanları ise atamaya ilişkin olarak "Zamanın ruhu" yorumunu yaptılar.

Hürriyet'ten açıklama

Daha sonra Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, görev değişikliğine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

“Deniz Zeyrek, Ankara Temsilcisi olarak gazetemize çok önemli katkılarda bulundu. Kendisine bu süre içinde ortaya koyduğu başarılı mesai için teşekkür ediyorum. Deniz Zeyrek, gazetemize katkılarını yeni dönemde yazar olarak sürdürecek. Hande Fırat,Türkiye’de televizyon gazeteciliğinin en önemli isimlerinden biri. Mesleki birikimiyle, çalışkanlığı, girişkenliği, atak gazeteciliği ile başarısını kanıtlamış bir meslektaşımız. Hande’nin, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak başarılarını sürdüreceğine güvenimiz tamdır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.”

"Deniz havaya girdi..."

Doğan Medya Grubu Başkanlığı'nı yürüten Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile arasında geçtiği öne sürülen e-postada Zeyrek için "Düşman" dediği iddia edilmişti. Başbakan Binali Yıldırım'ın Deniz Zeyrek ile görüşmesine tepki gösterdiği ileri sürülen Yalçındağ'ın "Deniz havaya girdi. Dün Binali Bey'e haber yolladım, Deniz’i neydeyse yolluyordum adamı kurtardınız diye. Bu sabah Enerji Bakanımız tüm Ankara temsilcilerini çağırmış Deniz hariç. İçine su serpildi" ifadesini kullandığı öne sürülmüştü.

Yalçındağ'ın CNN Türk'te yayınlanan "Parametre" programında haftada 5 gün yer alan Zeyrek'in gün sayısını 2'ye düşürdüğü de ileri sürülen iddialar arasındaydı.

15 Temmuz'da Erdoğan'ı canlı yayına bağlamıştı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını 'FaceTime' üzerinden görüntülü olarak canlı yayına taşımıştı. Erdoğan'ın sık sık "Nene Hatun" benzetmesi yaptığı Fırat, 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görülmüştü.

Deniz Zeyrek kimdir?

Deniz Zeyrek, 1972 yılında Kars’ta doğdu. Liseyi Susuz Kazım Karabekir Öğretmen Lisesi’nde yatılı okudu. Resim okuyup mektepli bir ressam olma hayali kurarken öğretmenin yönlendirmesiyle kimyacı oldu. Gazi Üniversitesi ile ODTÜ’de Kimya ve Biyoloji okudu.

ODTÜ’de öğrenciyken çıkardıkları dergiye yazı yazıp, karikatürler çizdi. Aynı dönemde kültür-sanat dergilerinde yazıları yayınlandı.

Gazeteciliğe 1994 yılında Evrensel gazetesine kültür-sanat muhabiri olarak çalışmaya başladı. Bosna’daki insanlık dramını takip ederken, diğer dış politika konularıyla da ilgilenmeye başladı. 1996 yazında Küba’nın efsanevi lideri Fidel Castro ile de söyleşi yapma fırsatı bulduğu Habitat Zirvesi, kültür sanat muhabirliğinden tamamen uzaklaşıp dış politika muhabirliğini tercih etmesine vesile oldu. İlk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1996 tarihinde girdiği Radikal gazetesine Dış Politika Muhabiri olarak geçti. Afganistan, Kosova, Bağdat, Filistin, Kuzey Irak gibi kriz bölgelerinde çalıştı. Enerji diplomasisi konusunda uzmanlaştı. 2003 yılında Radikal’in Ankara Haber Müdürü, 2011’de de Ankara Temsilcisi oldu.

Zeyrek, 2013 yılından bu yana da Hürriyet Ankara Temsilciliği görevini yürütüyordu.

Hande Fırat kimdir?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu.Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.



2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü. İngilizce ve Fransızca bilen Fırat'ın 11 yaşında Nehir adında bir kız çocuğu var.