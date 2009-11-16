'O kitaptaki fahişe benim'

İngiliz bilim kadını Dr. Magnanti, “Belle de Jour” takma isimli yazarın ve kitabında gizli gizli fahişelik yapan karakterin kendisi olduğunu açıkladı.



Nörotoksikoloji ve kanser epidemiyolojisi uzmanı, bilim kadını Dr. Brooke Magnanti (34), son on yılın en büyük edebiyat gizemlerinden birini açığa kavuşturdu. Dr. Magnanti, “Belle de Jour” takma ismiyle yazarlık yaptığını ve çok satanlar listesine giren kitabında, gizlice fahişelik yapan karakterin de kendisi olduğunu açıkladı.



İngiltere’nin Bristol kentinde bulunan Çocuk Sağlığı Araştırma Hastanesi’nde çalışan Dr. Magnanti, 6 yıl önce doktora tezinin son aşamalarındayken parasız kaldığını ve Londra’daki bir eskortluk ajansı aracılığıyla saati 300 sterlinden fuhuşa başladığını itiraf etti.

WEB günlüğünde yaşadıklarını anlatan Magnanti’nin yazdıkları kitaplara uyarlandı, bir de TV dizisi çekildi. Yazarın kimliği hakkındaki spekülasyonlar sürerken ortaya çıkan Magnanti, 14 aylık fuhuş deneyiminden pişman olmadığını, anonim kalmaktan sıkıldığını, kitabının tanıtım partisine bile katılamadığını belirtti.