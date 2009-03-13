O kafanın sahibi konuştu: Boyum kısa kaldığı için aradan uzattım

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Niğde mitinginde yaşanan ilginç kafa uzatma olayının kahramanı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Kemal Beşer, "Boyum kısa kaldığı için aradan kafamı uzattım" dedi.





AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı Niğde mitinginde yaşanan kafa uzatma olayı günün konusu oldu. Olayın kahramanı Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanı ve yeni dönemde de AKP Belediye Başkan adayı olan Kemal Beşer, yaşanan kafa uzatma olayını anlattı.



Başbakan Erdoğan'ın il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını tanıttığı sırada Başbakan Erdoğan ve AKP Niğde Belediye Başkan Adayı Faruk Akdoğan arasından kafasını uzatan Beşer, "O an başkan adaylarını platforma çağırdılar. Ben de yer bulamadım, boyum da kısa olduğu için geriden göremedim. Zaten Başbakanımın yanındaydım ve aradan kafayı uzattım. Hatta Başbakanım 'Burada ne yapıyorsun diğer tarafa geç' dedi. Karanfil dağıtılırken de herkes inmişti ve sadece ben kalmıştım, Başbakanıma daha yakın olmak ve bu yakınlığımı hissettirmek için karanfili ben verdim ve kendileri de vatandaşa attı.



AKP'den yeni dönemde de belediye başkan adayıyım. Miting alanında 20 bin kişi vardı, bu insanlar içerisinde en şanslılardan birisi de bendim. Çok güzel bir duyguydu ve bunu anlatamam. Yaptığım bu hareketin fotoğraflarını pankart ve afişlerde kullanmak isterim. Daha öncesinde iki kez daha bir araya gelmiştim. İnşallah Ankara'ya gittiğimde Başbakanımla yeniden bir araya gelirim. Beldem için yardımlarını talep ederim" dedi.



Kemal Beşer'in hareketinden etkilenen bazı vatandaşlar da mutluluklarını dile getirdi. Patates tüccarı Ahmet Kılıç, belediye başkanlarının, Başbakan'ın yanındaki sempatisi, kendine güveninin gayet yerinde olduğunu belirterek, "Bir an kendine yer bulamadığını ve o anda aradan girdiğini düşünüyorum. İşin açığı başkanım diyeceğim bir insanın Başbakana daha yakın olması beni gururlandırdı" diye konuştu.



Çiftçilikle uğraşan Yusuf Eroğlu da, mitinge şehir dışında olduğu için katılamadığını ancak Bozköy'e geldiğinde konuyu öğrendiğini ifade ederek, "Çok mutlu oldum. Çok güzel bir olay" şeklinde konuştu. AKP belde teşkilatında toplanan kalabalık grup ise belediye başkanlarının gösterdiği özgüven ve cesaretten dolayı Başkan Adayı Beşer'i havaya kaldırarak sevinç gösterisinde bulundu.

