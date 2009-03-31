'O kafa' kazanamadı

Yerel seçim mitingleri sırasında kareye girmek için Başbakan Erdoğan’ın kolunun altından kafasını sokan AKP adayı seçimi kazanamadı



Yerel seçim kampanyasının en ilginç fotoğraf karelerinden biri Niğde'nin Bozköy Beldesi'nde yaşandı.



Niğde mitingindeki adayların tanıtıldığı fotoğraf karesine girmek isteyen AKP Bozköy Belde Belediye Başkan adayı Kemal Beşer, Başbakan Erdoğan'ın kolunun altından kafasını uzatmıştı.



'Başbakanımızı seviyorum. Boyum çok kısa arkada kalınca başımı uzattım' diyen Ertaş'ın bu çabası sonuç vermedi. Bozköy'de seçimi DP adayı kazanırken Beşer, MHP'nin ardından yarışı ancak üçüncü sırada bitirebildi

