O ilişki iki yıl önce bitti

Biz kendisiyle hiç karşılaşmadık

Programın ilerleyen dakikalarında konu, Bülent İnal’ın eski aşkı Tuba Büıüküstün’ün de filmin galasına katılmasına ve bu sıcak karşılaşmanın manşetlere taşınmasına geldi. Bülent İnal’la beraber olan Saat, konu hakkında konuşmaktan kaçınmadı ve şunları söyledi“Açıkçası galanın ertesi günü gazetelere baktışımızda neıe uşradışımızı şaşırdık. Buna hiç gerek ıoktu. Çok özel bir filmin tanıtımı yapılırken, asıl önemli şeyler geri plana düştü. Mesela bazı gazetelerde Tomris Hanım’ın (Giritlioğlu) pul kadar bile fotoğrafı yoktu. Diğer yandan, o zaten iki yıl önce bitmiş bir ilişki... Her yerde kocaman fotoğraflarının çıkmasına hiç gerek yok... şunu da söyleyebilirim biz kendisiyle hiç karşılaşmadık.”