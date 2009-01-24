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O ilişki iki yıl önce bitti

Bülent İnal’ın eski aşkı Tuba Büyüküstün’ün de geldiği haberleri, Beren Saat’i sinirlendirdi.

24 Ocak 2009 02:00

Başrol oynadığı “Güz Sancısı” filminin galasına sevgilisi Bülent İnal’ın eski aşkı Tuba Büyüküstün’ün de geldiği haberleri, Beren Saat’i sinirlendirdi. Saat, katıldığı programda “O zaten iki yıl önce bitmiş bir ilişkiydi” dedi. 

Galada sıcak anlar

Programın ilerleyen dakikalarında konu, Bülent İnal’ın eski aşkı Tuba Büıüküstün’ün de filmin galasına katılmasına ve bu sıcak karşılaşmanın manşetlere taşınmasına geldi. Bülent İnal’la beraber olan Saat, konu hakkında konuşmaktan kaçınmadı ve şunları söyledi

Biz kendisiyle hiç karşılaşmadık

“Açıkçası galanın ertesi günü gazetelere baktışımızda neıe uşradışımızı şaşırdık. Buna hiç gerek ıoktu. Çok özel bir filmin tanıtımı yapılırken, asıl önemli şeyler geri plana düştü. Mesela bazı gazetelerde Tomris Hanım’ın (Giritlioğlu) pul kadar bile fotoğrafı yoktu. Diğer yandan, o zaten iki yıl önce bitmiş bir ilişki... Her yerde kocaman fotoğraflarının çıkmasına hiç gerek yok... şunu da söyleyebilirim biz kendisiyle hiç karşılaşmadık.”

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