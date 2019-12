O hemşire öldü

T24

New York'un ünlü Times Meydanı'nda İkinci Dünya Savaşının bittiği gün yapılan kutlamalar sırasında coşku dolu bir denizci tarafından öpülürken resmedilen hemşire, 92 yaşında öldü.Fotoğraf sanatçısı Alfred Eisenstaedt tarafından Ağustos 1945'te çekilen, İkinci Dünya Savaşının en çok hatırlanan ''Meşhur Öpüşme'' adlı fotoğrafında görülen Shain'in ölüm haberi ailesi tarafından basına duyuruldu.Yüksek hemşirelik okulu mezunu olmasının yanı sıra anaokulu öğretmenliği, televizyon yapımcılığı görevinde bulunan Shain, 1995'te yapılan İkinci Dünya Savaşının Sona Erişinin 50. Yıl Dönümü Kutlamaları sırasında ABD televizyonlarında görülmesinin ardından bir anda tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi.Shain'in oğullarından Michael Shain, İkinci Dünya Savaşının hafızalarda yer eden, annesinin de yer aldığı fotoğrafın, "Amerikan tarihinde unutulmaz, insanlara vatanperverlik, birlik, neşe ilham eden ve zaferle sonuçlanan savaşın ardından kendiliğinden ortaya çıkan bir gurur anını" yakaladığını söyledi.Diğer oğlu Robert Shain de annesinin yaşlılık yıllarında da bu kadar çok ilgi toplamış olmasının, ''sevgi dolu, şen, harikulade karizmatik bir kişiliğe sahip olması, diğer insanlara önem vermesi ile hükümet ve siyasetle bağlantılı'' olduğunu belirtti.Annesi hakkındaki görüşlerini açıklayan Shain'in bir diğer oğlu Justin Decker ise, ''Annem her zaman yeni zorlukları üstlenmeye arzuluydu ve İkinci Dünya Savaşı gazileri ona dünyada fark yaratmak için yeni bir şansı değerlendirmek konusunda her zaman güç vermiştir'' dedi.ABD'nin New York kentine bağlı Tarrytown'da 29 Haziran 1918'de doğan Shain, 3 oğlunun yanı sıra 6 torun ve 8'de torun çocuğu sahibiydi.