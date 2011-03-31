O hareket Telegol'eymiş

T24 - Arda’nın Avusturya’ya attığı gol sonrası yaptığı ‘Bunu da yazın’ hareketinin adresini açıkladı.



Yakın çevresine “Hareketin muhatabı bana belden aşağı vuranlardır” diyen Arda, daha önce de takım arkadaşlarına “Telegol’de beni yerden yere vuruyorlar, yöneticilerimiz de onları övüyor” diyerek dert yanmıştı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Arda Turan.. O artık Türk futbolcularının içindeki en büyük marka.. Ne yaparsa, ne yapmazsa, ne söylerse, ne söylemezse olay olur milli yıldızın. Uzun süredir özlediğimiz o çarpıcı futbolunu önceki gün oynanan Türkiye-Avusturya maçıyla birlikte yeniden gözlerimizin önüne seren 23 yaşındaki yıldızın, attığı golün ardından basın tribününe doğru dönüp “Bunu da yazın” demesi belki de maçın sonucunun bile önüne geçti. Peki Arda bu hareketi kime yaptı? VATAN bu sorunun cevabını size detaylandırarak aktarıyor..



Arda’nın 9 Ekim’deki Almanya maçından önce sakatlanmasıyla beraber yıldız futbolcu ve onun özel hayatıyla ilgili birçok spekülasyon yapıldı ve bunların tamamı neredeyse Kanaltürk’te yayınlanan TELEGOL kaynaklıydı. Gökmen Özdenak ve Erman Toroğlu’nun Arda’nın seks hayatına yaptığı göndermelerin ardından milli yıldıza yapılan eleştiriler daha önce de Arda tarafından yapılan açıklamayla dile getirilmişti. Arda o zaman NTV’ye verdiği röportajda ‘Şerefsizlik diz boyu’ diyerek tepkisini dile getirmişti.





ÖZDENAK’A SÖYLEDİ



Toroğlu, bunu üstüne almıştı ama Arda bunu Özdenak’a söylemişti. Ve ardından gelişen süreçte aynı programda kendisi ile ilgili defalarca ağır eleştiriler yapıldığını iddia eden Arda, Avusturya’ya karşı attığı golden sonra basın tribününe dönerek ‘Bunu da yaz’ şeklinde bir işarette bulundu. Herkes bu hareketin kime karşı yapıldığını merak ederken yıldız futbolcu yakın çevresine, “Bu hareketi kime karşı yaptığımı herkes biliyor. Herkesin üstüne almasına gerek yok. Benim medya ile bir sıkıntım yok. Bana karşı belden aşağı vuranlar bu hareketin muhatabıdır” ifadesini kullandı.



Arda daha önce de G.Saray kamplarında arkadaşlarına “Ya bu nasıl iş anlamıyorum. Telegol’de beni yerden yere vuruyorlar. Bizim yöneticilerimiz aynı programa bağlanıp bunları yapanlara, ‘Ya ne güzel program yapıyorsunuz, teşekkür ederiz’ diyorlar. Yöneticilerimiz bile bize sahip çıkmıyorlar” diye dert yanmıştı. VATAN’ın yaptığı araştırma sonucunda hareketin adresinin Telegol olduğu tespit edildi.





Telegol programının ekibinde Ahmet Çakar, Ziya Şengül,

Gökmen Özdenak, Serhat Ulueren ve Erman Toroğlu var..





Sıkılan gençlere Play Station 3 aldı!



Milli Takım kampında G.Saray’daki buhrandan uzaklaşan ve kendisine gelen Arda, gençleşen takımda ‘ağabeylik’ yapmaya da başladı.. 23 yaşındaki yıldız, milli takım kampının ikinci gününde, aynı odada kalan gençler Tunay Torun ile Mehmet Ekici’nin yanına gitti. İki genç oyuncunun “Çok sıkılıyoruz Arda abi” demesi üzerine Arda, ampulü kafasında yaktı ve hemen 1 adet Play Station 3 aldırarak Torun ve Ekici’ye hediye etti..





Arnautoviç’e ‘İmitasyon Ronaldo’ dedi



Avusturya maçının saha içinden müthiş bir diyaloğu anlatacağız sizlere.. Hatırlayanlar bilir, rakip takım oyuncusu Arnautoviç, Arda’ya vurduğu sert tekmeyle herkesin tepkisini çekmişti.. Arda’nın ise bu tekmenin ardından Avusturyalı yıldıza “İmitasyon Ronaldo” dediği ortaya çıktı.. Ve Arnautoviç de bu yüzden bir kez daha Arda’ya tekme atmış.. Anlayacağınız Arnautoviç bizim için 2. Fellaini olabilirdi.. Allah korumuş!





‘Harry Kewell’a cevap vermedim’



Arda'nın maç sonunda Kewell’ın “Arda eskiden bizi güldürürdü” sözünün hatırlatılması üzerine söylediği “Arda gülmüyorsa bunu insanlar kendilerine sormalı. Karşıdaki art niyetli insanlarla böyle sıkıntı yaşıyorsunuz” sözünü Avustralyalı için sarfetmemiş.. Milli yıldız konuyla ilgili dün “Futbolculuğuna saygı duyduğum Kewell ile ilgili olumsuz bir düşüncem ve ona cevap yetiştirmek gibi bir niyetim yok” dedi.





‘G.Saray HERHALDE TFF’YE TEŞEKKÜRLERİNİ İLETİR’



TFF ile G.Saray’ın Arda sebebiyle yaşadığı uzun süreli gerginliği herkes hatırlar.. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncularının milli takımda sakatlandığını ve durumda ihmal olduğunu söylüyordu, TFF ise durumun tam tersi olduğunu belirtiyordu. Dün bu konuyu sorduğumuz ismi bizde saklı bir TFF yöneticisi, “Şimdi G.Saray ne diyecek? Sakat olan Arda milli takımda kendisini topladı. Herhalde teşekkür ederler.”





Özgener: Bunları bırakın, Arda’nın formuna bakın!



Arda'nın hareketi, hem oyuncunun hem de milli takımın muhteşem geri dönüşünün önüne geçince bu duruma en çok kızan kişi TFF Başkanı Mahmut Özgener oldu: “Bunlar tartışılacağına, Arda’nın sakatlığını atlatmasını, futbolunu konuşmamız lazım. Gurur kaynağımız artık daha fazla yıpratılmasın lütfen.”





BALTA’ya topu hızlı attı, kahraman oldu



A Milli Takım’ın attığı ilk golün Arda ve Hakan Balta’dan sonraki kahramanı dün ortaya çıktı.. F.Bahçe U-14’te forma giyen Samet Karakoç’un topu hızlı bir şekilde Hakan Balta’ya aktarmasının golde rolü büyük olurken genç oyuncu konuyla ilgili “Maç çok hızlı tempoda oynanıyordu. Ben de saha kenarından tempoya kendimi kaptırmıştım. O sırada top önümden taça çıkınca ben de refleksle topu Hakan abiye attım, gol oldu” dedi.





İNTERNET GEYİKLERİ



* Arda’nın hareketi maçı şeref tribününde izleyen Aziz Yıldırım’a! ‘Sözleşmeyi hazırla imzaya geliyorum.’



* Arda Turan, basına ‘Hesap lütfen’ dedi.



* Arda’nın mesajı sevgilisi Sinem Kobal’a! ‘Ben imzaya çoktan hazırım’ diyen Arda cevap bekliyor!



* Köşe yazarlığı yapmak isteyen Arda Turan, kaleminin güçlü olduğunu medyaya göstermek istedi!



* Arda havaya imza atarak Zorro’ya özendi.