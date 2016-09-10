O hakem disiplin kuruluna sevk edildi

Beşiktaş Mogaz ile Göztepe arasında oynanan maçın hakemi Savaş Yüksek, Beşiktaş formalı ve Fikret Orman ile çekildiği fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından disiplin kuruluna sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Ankara'da önceki gün Göztepe ile Beşiktaş Mogaz arasında oynanan Erkekler Hentbol Süper Kupa finalini yöneten hakemlerden Savaş Yüksek, sosyal medya hesabında Beşiktaş forması ve Başkan Fikret Orman'la çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Barbaros Yılmaz, Yüksek'in bir süre dinlendirileceğini açıkladı.

Savaş Yüksek'e ağır bir ceza gelmeyeceğini de belirten Barbaros Yılmaz, "Savaş Yüksek, müsabakanın sonucuna etki eden herhangi hata yapmamış. Bu yönde bir sıkıntı yok. Ayrıca herkes bir takımın taraftarı olabilir, bunu da yadırgamıyoruz. Ancak sosyal medyayı dikkatli kullanmalıyız. Savaş Yüksek dinlendirme cezasını tamamladıktan sonra hakemlik kariyerine devam edecektir" diye konuştu.