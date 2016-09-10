T24 LogoT24 Logo
Spor

O hakem disiplin kuruluna sevk edildi

“Savaş Yüksek, müsabakanın sonucuna etki eden herhangi hata yapmamış”

10 Eylül 2016 02:01

Beşiktaş Mogaz ile Göztepe arasında oynanan maçın hakemi Savaş Yüksek, Beşiktaş formalı ve Fikret Orman ile çekildiği fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından disiplin kuruluna sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) Ankara'da önceki gün Göztepe ile Beşiktaş Mogaz arasında oynanan Erkekler Hentbol Süper Kupa finalini yöneten hakemlerden Savaş Yüksek, sosyal medya hesabında Beşiktaş forması ve Başkan Fikret Orman'la çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Barbaros Yılmaz, Yüksek'in bir süre dinlendirileceğini açıkladı.

Savaş Yüksek'e ağır bir ceza gelmeyeceğini de belirten Barbaros Yılmaz, "Savaş Yüksek, müsabakanın sonucuna etki eden herhangi hata yapmamış. Bu yönde bir sıkıntı yok. Ayrıca herkes bir takımın taraftarı olabilir, bunu da yadırgamıyoruz. Ancak sosyal medyayı dikkatli kullanmalıyız. Savaş Yüksek dinlendirme cezasını tamamladıktan sonra hakemlik kariyerine devam edecektir" diye konuştu.

ETİKETLER

savaş yüksekfikret orman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24