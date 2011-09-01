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Yaşam

O görüntüler Rus sitelerinde

Tecavüz ettiği sevgilisinin görüntülerini internette yayınlayan eski sevgili, bu kez Rus sitelerinde yayınladı.

01 Eylül 2011 03:00



 T24- Elektroşok cihazıyla bayıltıp tecavüz ettiği sevgilisinin görüntülerini internette yayınlayan eski sevgili, bu kez o görüntüleri Rus sitelerinde yayınladı.


Antalya’da evine götürdüğü eski sevgilisi 24 yaşındaki Ö.P.’yi elektro şok cihazıyla bayıltıp tecavüz eden ve görüntüleri internette yayınlayarak ailesine CD içerisinde gönderen 34 yaşındaki Mustafa Çolak eylemlerini devam ediyor.


Polis yurt dışına kaçmış olabileceğini değerlendirdiği M.Ç.’nin izini Rus internet sitelerinde buldu. Türkiye’de genç kıza tecavüz ederken çektiği görüntüleri yayınlayan, ardından sitelerden kaldırılan görüntüleri bu kez Rus porno sitelerinde yayınlayan Mustafa Çolak’ın, Rusya’ya kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Çolak, videoda, hem Ö.P.’ye tecavüz görüntülerini hem de tüm ailesinin ev adresini, yakınlarının telefon numaralarını ve ne iş yaptıklarına kadar her türlü bilgiye de yer verdi.


Ö.P. korku içinde evden dışarı çıkamazken, tecavüzcüsü Mustafa Çolak, güvenlik güçlerine adeta meydan okuyor.



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