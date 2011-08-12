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O fotoğrafları sakın basmayın

Evine hırsız giren Hatice Aslan, "çalınan bilgisayarımdaki fotoğrafları sakın kullanmayın"uyarısı yaptı

12 Ağustos 2011 03:00



T24 - Geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren Hatice Aslan, çalınan bilgisayarındaki fotoğrafların kullanılmaması konusunda herkesi uyardı.


Hürriyet'in haberine göreAslan şöyle dedi: "Artan hırsızlık olayları beni de buldu. Evine, özeline dokunulması psikolojik olarak insanı yeterince sarsan bir durum; üstüne üstlük çalınan laptop ve iPad’deki fotoğraflarımın geri dönüşü yok. Çünkü anne-babam 86 yaşında, onlardan kalan hatıralar vardı. Bilgisayarımdan herhangi bir fotoğrafı benden izinsiz yayınlayanları hırsızla işbirliği yapmış sayacağım."


"Hırsızlık cezalarının caydırıcı olmadığı için çocuk çocuk, ellerini kollarını sallayarak evlerimize giriyor, alın teriyle kazandığın birikimini alıp gitme cesaretini gösteriyor" diyen Aslan şöyle devam etti: "Evdeysen can güvenliğin de tehdit altında ayrıca... Alarm, hırsızlık sigortası gibi önlemleri ne yazık ki yeni aldım. Sağlık olsun diyorum."      

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