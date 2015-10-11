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O fotoğrafın hikâyesi; evlat acısıyla da yaralandılar...

Hatice ve İzzet Çevik çiftinin 20 yaşındaki kızı Başak Sidar Çevik, Ankara'daki katliamda hayatını kaybetti

11 Ekim 2015 23:44

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleştirilen patlamanın sembol fotoğraflarından birinde yer alan İzzettin ve Hatice Çevik çiftinin kızı Başak Sidar Çevik'in katliamda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Çevik çiftinin patlamanın ardından birbirine sarılı haldeki fotoğrafları, sosyal medya ve basında geniş yer almıştı.

Hürriyet dahil birçok gazetenin bugünkü (11 Ekim 2015) birinci sayfasında yer alan fotoğraftaki İzzettin Çevik ve Hatice Çevik çiftinin kızları 20 yaşındaki Başak Sidar Çevik'in inşaat mühendisliği öğrencisi olduğu belirtildi.

Başak Sidar Çevik katliamda hayatını kaybederken, 1 Kasım seçimlerinde Ankara 2. Bölge’den HDP’nin milletvekili adayı olan Hatice Çevik ile öğretmen eşi İzzet Çevik, saldırıdan kıl payı kurtuldu.

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