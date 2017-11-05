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O faciadaki teknenin Türk kaptanı tutuklandı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na geçmek isterken bindikleri eski balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise, kurta

05 Kasım 2017 17:35

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Kilimli (Kalimnos) Adası\'na geçmek isterken bindikleri eski balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise, kurtarıldığı faciada kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılanlar arasındaki teknenin Türk kaptanı ise tutuklanıp, Rodos Adası\'ndaki cezaevine konuldu.
Geçen 3 Kasım\'da saat 02.00 sıralarında, Gümüşlük Mahallesi yakınlarından Yunanistan\'a ait Kilimli Adası\'na geçmeye çalışan, içinde 25 kişinin bulunuğu 6 metrelik eski balıkçı teknesi, 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları\'nın batı bölgesinde battı. İhbarın alınmasından sonra bölgeye çok sayıda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, uçak ve helikopterler sevk edildi. Gümüşlük, Çatal Adası, Topan Adası ve Kardak kayalıkları bölgesinde yapılan aramada, 2\'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. 1\'i Yunan, diğer 2\'si ise Türk karasularında bulunan cesetler, her iki ülkeye ait morglara kaldırıldı. Başlatılan arama kurtarma çalışması sonrası Yunan sahil güvenlik ekipleri 15 Suriyeliyi, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi ise 2 Suriyeliyi kurtarıp Kilimli Adası\'na götürdü.
Kilimli Adası\'na götürülen kaçakların ifadelerinden İstanbul\'da organizatörlerle 20 bin Euro\'ya yat satın almak için anlaştıkları ancak, Bodrum\'a geldiklerine gece yarısı iki Türk organizatörün kendilerine eski bir ahşap balıkçı teknesini verdiği, çıkan tartışma ardından 25 kişiyi zorla tekneye bindirip, denize açılmalarının sağlandığı anlaşıldı. Kurtarılanlar arasındaki teknenin 34 yaşındaki türk kaptanı ise tutuklanıp, Rodos Adası\'ndaki cezaevine konuldu.
Kayıp, 7 kaçağı ise arama-kurtarma çalışmalarına Türk ve Yunan 2\'şer sahil güvenlik botu ile bölgede devam ediliyor.

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