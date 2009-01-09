O eli bastırmasanız olmaz mı?

Ergenekon'da gözaltılar kadar gözaltılar gerçekleşirken polisin yaptığı muamele de tartışılıyor. Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün polis aracına bindirilirken başına bastırılması kamuoyunda tepki çekti. Polisin önemli görevlerde bulunmuş kişilere, 'kaçma olasılığı bulunan adi suçlu' gibi davranması dikkat çekiyor.



Son dalgada gözaltına alınan zanlıların avukatları, müvekillerinin soğuk nezarethanede tutulduğunu ve psikolojik baskı uygulandığını ileri sürdü. Tuncer Kılınç’ın avukatı Buzoğlu da gözaltına alındı.



Ergenekon operasyonunun 10. dalgasında gözaltına alınan şüphelilerden 21 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanmayı beklerken, bazı zanlıların avukatları, müvekkillerinin nezarette çok üşüdüğünü ve psikolojik baskı gördüğünü iddia etti.



Emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Kemal Yavuz’un ise soğuk diye şikâyet edilen nezarette değil bir odada tutulduğu bildirildi. Kılınç’ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu ise, dün müvekkiliyle görüşmek üzere geldiği emniyette Ergenekon soruşturması kapsamında arandığı için gözaltına alındı.



9 zanlı komutanlıkta



Eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, eski Harp Akademileri Komutanı emekli Orgeneral Kemal Yavuz, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Prof. Dr. Yalçın Küçük, emekli kurmay albaylar İlyas Çınar ve Hüseyin Vural, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Aydın ve aranan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bedrettin Dalan’ın oğlu Barış Dalan’ın da aralarında bulunduğu zanlıların işlemleri, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde devam ediyor.

Şüpheliler arasındaki emekli askerler Terörle Mücadele Şubesi’nin, siviller ise Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün nezarethanesinde tutuluyor. İstanbul Emniyeti’nde 21 zanlı bulunuyor. Merkez Komutanlığı’nda da 4’ü albay olmak üzere 9 muvazzaf subay zanlı olarak tutuluyor.

Şüphelilerin avukatları dün emniyete gelerek müvekkilleriyle görüştü. Bu amaçla gelen Kılınç’ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, Ergenekon soruşturması kapsamında arandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kılıç’ın avukatı Hasan Gürbüz, müvekkilinin avukatı Buzoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra polislerin hiçbir sorusuna cevap vermeyeceğini ve ‘susma hakkını’ kullanacağını söylediğini belirtti.



‘Nezarethane soğuk’



Müvekkilleriyle görüşen birçok avukat, zanlıların bulunduğu ortamdan yakındı. Görüşme sonrası açıklama yapan Şenel’in avukatı Abdullah Kaya, müvekkilinin elverişsiz koşullardaki nezarethanede tutulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Nezarethane aşırı soğuk. Müvekkilim 67 yaşında, tansiyon hastası. Kendisine giyecek verme durumumuz da söz konusu değil. Atkı ve çorap isteği oldu ama prosedür gereği kabul edilmedi. Emniyet mensuplarını anlıyorum, böyle bir prosedür söz konusu, o zaman kaloriferleri açsınlar. Nezarethane koşulları çok kötü.”

Örgüt üyeliği suçlaması dışında bir suçlamayla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Kaya, müvekkilinin evinde herhangi bir doküman ve CD ele geçirilmediğini de söyledi.

Gazeteci Engin Aydın’ın avukatlarından Saygın Bedri Gider de “Burada hukuka aykırı uygulamalar yapılıyor. Ben müvekkilimle görüştürülmüyorum. Ankara’dan gelecek diğer avukat arkadaşımızı bekliyor polis. Emniyetin bu uygulamasını şiddetle protesto ediyorum” dedi.

70 yaşındaki Aydın’ın bu olaylarla hiç alakası olmadığını savunan Gider, gözaltındaki kişilerin psikolojik baskı altında tutulduğunu da iddia etti ve şunları söyledi:



‘Önünü ilikle, bana bak’



“Aşağıda farklı şeylere de şahit oldum, başka kişilerle ilgili. Polis arkadaşlar tarafından psikolojik baskı altında tutuluyor buradaki insanlar, onu gördüm ben biraz evvel. Bunu söyleyebilirim. Aç susuz bırakma değildir ama davranış, tavır, hitap ediş şekli. Psikolojik baskının bilinçli olduğunu düşünüyorum.”

Gider, gazetecilerin psikolojik baskıya örnek vermesini istemesi üzerine, “Yani kötü bir tavırla ‘Önünü ilikle, bana bak, sağa sola bakma’ şeklinde ifadeler duydum” dedi.

Prof. Küçük’ün yeğeni ve avukatı Talay Akat da, müvekkilinin nezarette çok üşüdüğünü, bu nedenle odaya alınabileceğini kaydetti.

Yoğun şikâyetler üzerine öğleden sonra bazı kıyafetlerin şüphelilere verilmek üzere kabul edildiği ve güvenlik tedbiri olarak kalorifer peteği olmayan nezarethanedeki havalandırmadan sıcak hava verilmeye başlandığı bildirildi. Küçük’ün avukatı da müvekkiline bir eşofman, bir içlik ve kalın çorap teslim etti.



Buzoğlu’nun evinde arama



Bu arada İstanbul’da gözaltına alınan avukat Buzoğlu’nun Ankara Çankaya’daki evinde ve Kızılay’daki bürosunda arama yapıldı. Aramada Buzoğlu’na ait belge ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu. Öte yandan Sivas’ta soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 2’si serbest kaldı, 10 kişinin ise sorgusu sürüyor.



İstanbul Emniyeti’ne heyecan yaratan ziyaret



Bu arada Hasdal’daki 23. Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Bülent Dağsalı’nın, Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un görüştüğü saatlerde İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ı ziyaret etmesi heyecan yarattı. Görüşmenin ardından Dağsalı bir açıklama yapmazken, Cerrah, “20 Ocak’ta Mekanize Tugayı’nda doğal afetlerle ilgili bir seminer var. O seminere davet etmek için geldiler” dedi.



Emniyetin nezarethanesi



Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, A ve B Blok’ta olmak üzere iki nezaret bulunuyor. 2 yıl önce yapılan bu nazerethaneler, Nezarethane Yönetmeliğine uygun olarak yapıldı. Zaman zaman intihar olaylarının yaşandığı nezerethanelerde petek bulunmuyor. Petekler parmaklıkların dışındaki koridora konuluyor ve ısıtma, merkezi sistemle yapılıyor. Şüphelilere battaniye veriliyor ancak dışardan getirilen yiyecek, para ve eşya alınmıyor. Reçetesi getirilirse zanlı ilaç alabiliyor.

