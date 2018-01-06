"O dans gösterisini, aynı yaş aralığında şortlu erkek çocukları yapmış olsaydı kanala yine ceza verilecek miydi?"

RTÜK'ün geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’ya kestiği cezayı yazan Hürriyet yazarı Ayşe Baykal, "Bu tablo bana 'RTÜK, Acun’un çocuk istismarcısı olduğunu düşünüyor' izlenimi verdi” dedi. RTÜK’ün ceza gerekçesini cezaya hazırlanmış kılıf bir metin olarak değerlendiren Baykal, "Çocuk ne yaparsa yapsın, ne giyerse giysin çocuktur; yaptıkları onu çocukluk sınıfından çıkarmaz." İfadesini kullandı. Baykal, "Söz konusu dans gösterisini, aynı yaş aralığında şortlu erkek çocukları yapmış olsaydı kanala yine ceza verilecek miydi?" diye sordu.

Baykal’ın "RTÜK, neden Acun’un çocukları istismar ettiğini düşünüyor?" başlığıyla yayımlanan (6 Ocak 2018) yazısı şöyle:

RTÜK, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’ya büyük miktarda ceza kesti. Sebep olarak da TV8’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz” adlı programda yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocukların şortlu dans şovu gösterildi.

RTÜK, kararına gerekçe olarak “… Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamıştır. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında olan çocukların istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir.” dedi.

“Yaşları 7 ile 11 arasında değişen çocuklar” tanımıyla “arzı endam eden kızlar” tanımı aynı cümle içinde birbiriyle tezat düşüyor öncelikle. Çocuk ne yaparsa yapsın, ne giyerse giysin çocuktur; yaptıkları onu çocukluk sınıfından çıkarmaz.

Söz konusu programla ilgili AK Partili üyelerin “millet tahrik oluyor” sözleri medyaya yansımış ve akabinde yalanlanmamıştı. Bu sözler üzerine RTÜK’ün sunduğu gerekçe hafızalarda cezaya kılıf olarak hazırlanmış bir metin olarak kaldı.

Toplumun bir kısmı dans gösterisinden rahatsız oldu mu bilmiyorum lâkin çocuk istismarı söz konusu olacaksa çok daha ciddi sorunlarımız var diye düşünüyorum.

Ailelerin izni ile yarışma programına katılan çocukları bir televizyon kanalı nasıl istismar eder anlamış değilim. Yarışma programlarına katılanlar için kılık kıyafet yönetmeliği mi uygulanacak?

RTÜK geçtiğimiz yıllarda da “O ses Çocuklar” yarışmasıyla ilgili TV8’e yüklü miktarda ceza kesmişti. Gerekçe olarak da “…çocukların ses ve ruh hallerinin bozulabileceğini, bunun da çocuk istismarı anlamına geldiğini” sunmuştu.

Bu tablo bana “RTÜK, Acun’un çocuk istismarcısı olduğunu düşünüyor” izlenimi verdi açıkçası. Acun’un savunuculuğunu yapıyor değilim ama gerek yetenek yarışması, gerek ses yarışmasıyla vatandaşa bu kadar değen programlar yapan bir insana yüklü cezalar kesip çocuk istismarcısı durumuna düşürmek olmuyor.

Şu soruların cevabını da merak etmiyor değilim;

RTÜK üyeleri, dans şovunu istismar amaçlı olduğuna karar vermekle o çocukları ve ailelerini ne duruma düşüreceğinin hesabını hiç yaptı mı acaba?

Herkesin tahrik meselesinden yeterince yorulduğu bir zamanda, çocuklar üzerinden bu meseleyi tekrardan gündeme getirmek ne kadar akıllıca?

Söz konusu dans gösterisini, aynı yaş aralığında şortlu erkek çocukları yapmış olsaydı kanala yine ceza verilecek miydi?